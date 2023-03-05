https://ria.ru/20230305/donbass-1855942764.html

Росгвардейцы доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса

Росгвардейцы доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса - РИА Новости, 05.03.2023

Росгвардейцы доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса

Военнослужащие Росгвардии собрали и доставили гуманитарный груз для дошкольных учреждений и школ райцентра на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:44

2023-03-05T11:44

2023-03-05T11:46

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии собрали и доставили гуманитарный груз для дошкольных учреждений и школ райцентра на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе ведомства. "Более 15 тонн муки, гречневой, рисовой и пшённой круп для обеспечения питания детей Донбасса не без помощи отзывчивых людей собрали и доставили военнослужащие Росгвардии", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии отметили, что уже через несколько часов большую часть продуктов отправили в столовые комбинаты школ и детсадов. Сотрудница районной администрации поблагодарила росгвардейцев и отметила, что полученные продукты позволят обеспечить полноценные рационы и здоровье детей.

https://ria.ru/20230211/dtp-1851384994.html

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Ольга Фомченкова

общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс, донецкая народная республика