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Росгвардейцы доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса - РИА Новости, 05.03.2023
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11:44 05.03.2023 (обновлено: 11:46 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/donbass-1855942764.html
Росгвардейцы доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса
Росгвардейцы доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса - РИА Новости, 05.03.2023
Росгвардейцы доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса
Военнослужащие Росгвардии собрали и доставили гуманитарный груз для дошкольных учреждений и школ райцентра на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T11:44
2023-03-05T11:46
хорошие новости
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
донбасс
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии собрали и доставили гуманитарный груз для дошкольных учреждений и школ райцентра на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе ведомства. "Более 15 тонн муки, гречневой, рисовой и пшённой круп для обеспечения питания детей Донбасса не без помощи отзывчивых людей собрали и доставили военнослужащие Росгвардии", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии отметили, что уже через несколько часов большую часть продуктов отправили в столовые комбинаты школ и детсадов. Сотрудница районной администрации поблагодарила росгвардейцев и отметила, что полученные продукты позволят обеспечить полноценные рационы и здоровье детей.
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), донбасс, донецкая народная республика
Хорошие новости, Общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Донбасс, Донецкая Народная Республика
Росгвардейцы доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса

Военнослужащие Росгвардии доставили более 15 тонн продуктов в школы и детсады Донбасса

© Федеральная служба войск национальной гвардии Сотрудники Росгвардии доставляют продукты для школьных учреждений Донбасса
Сотрудники Росгвардии доставляют продукты для школьных учреждений Донбасса
© Федеральная служба войск национальной гвардии
Сотрудники Росгвардии доставляют продукты для школьных учреждений Донбасса
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии собрали и доставили гуманитарный груз для дошкольных учреждений и школ райцентра на юге Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Более 15 тонн муки, гречневой, рисовой и пшённой круп для обеспечения питания детей Донбасса не без помощи отзывчивых людей собрали и доставили военнослужащие Росгвардии", - рассказали в ведомстве.
В Росгвардии отметили, что уже через несколько часов большую часть продуктов отправили в столовые комбинаты школ и детсадов.
«
"Свежеиспеченный хлеб, сладкая сдоба и ароматная каша в достатке оказались на столах ребят", - добавили в Росгвардии.
Сотрудница районной администрации поблагодарила росгвардейцев и отметила, что полученные продукты позволят обеспечить полноценные рационы и здоровье детей.
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Хорошие новостиОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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