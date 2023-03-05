https://ria.ru/20230305/cherchill-1855928620.html

РВИО: Фултонская речь Черчилля стала манифестом англосаксов против России

РВИО: Фултонская речь Черчилля стала манифестом англосаксов против России - РИА Новости, 05.03.2023

РВИО: Фултонская речь Черчилля стала манифестом англосаксов против России

Фултонскую речь Уинстона Черчилля, произнесенную им 77 лет назад, важно принимать во внимание и сейчас, ведь она стала манифестом борьбы англосаксонского мира... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T09:25

2023-03-05T09:25

2023-03-05T09:25

в мире

российское военно-историческое общество (рвио)

уинстон черчилль

великобритания

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фултонскую речь Уинстона Черчилля, произнесенную им 77 лет назад, важно принимать во внимание и сейчас, ведь она стала манифестом борьбы англосаксонского мира против Советского Союза, которую США и Великобритания сейчас ведут против России, надеясь раздробить ее, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Пятого марта 1946 года английский политик, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в американском городе Фултон заявил об особой ответственности Великобритании и США в деле сдерживания СССР и коммунизма. Фултонская речь Черчилля считается одним из ключевых моментов начала холодной войны. "По своей сути речь Черчилля была манифестом гегемонии англосаксонского мира. Континентальная Европа, практически разрушенная после Второй мировой войны, Трумэна и Черчилля волновала лишь как барьер против Советского Союза, но который будет также обеспечивать экономическую гегемонию англосаксов", - сказал Мягков. По словам Мягкова, тогда руководству СССР стало ясно, что никакой помощи, даже ситуативной, как в годы Великой Отечественной войны, от Запада не будет - наоборот, начинается новое противостояние. "Железный занавес" со времен Фултонской речи не только никуда не исчезал, но и продвигался все дальше на восток к границам России, отметил научный директор РВИО. По его словам, после Фултона главным условиям обеспечения безопасности Советского Союза стала ликвидация монополии США на обладание ядерным оружием и создание СССР собственной атомной бомбы. "Сейчас мы так же вынуждены создавать новые виды вооружений в ответ на угрозы с Запада", - добавил научный директор РВИО.

https://ria.ru/20230305/stalin-1855865817.html

https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, российское военно-историческое общество (рвио), уинстон черчилль, великобритания, россия, сша