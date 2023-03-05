https://ria.ru/20230305/cherchill-1855928620.html
РВИО: Фултонская речь Черчилля стала манифестом англосаксов против России
РВИО: Фултонская речь Черчилля стала манифестом англосаксов против России - РИА Новости, 05.03.2023
РВИО: Фултонская речь Черчилля стала манифестом англосаксов против России
Фултонскую речь Уинстона Черчилля, произнесенную им 77 лет назад, важно принимать во внимание и сейчас, ведь она стала манифестом борьбы англосаксонского мира... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T09:25
2023-03-05T09:25
2023-03-05T09:25
в мире
российское военно-историческое общество (рвио)
уинстон черчилль
великобритания
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841646329_41:55:1636:952_1920x0_80_0_0_46f368f72c7e106a04d197d78b762229.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фултонскую речь Уинстона Черчилля, произнесенную им 77 лет назад, важно принимать во внимание и сейчас, ведь она стала манифестом борьбы англосаксонского мира против Советского Союза, которую США и Великобритания сейчас ведут против России, надеясь раздробить ее, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Пятого марта 1946 года английский политик, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в американском городе Фултон заявил об особой ответственности Великобритании и США в деле сдерживания СССР и коммунизма. Фултонская речь Черчилля считается одним из ключевых моментов начала холодной войны. "По своей сути речь Черчилля была манифестом гегемонии англосаксонского мира. Континентальная Европа, практически разрушенная после Второй мировой войны, Трумэна и Черчилля волновала лишь как барьер против Советского Союза, но который будет также обеспечивать экономическую гегемонию англосаксов", - сказал Мягков. По словам Мягкова, тогда руководству СССР стало ясно, что никакой помощи, даже ситуативной, как в годы Великой Отечественной войны, от Запада не будет - наоборот, начинается новое противостояние. "Железный занавес" со времен Фултонской речи не только никуда не исчезал, но и продвигался все дальше на восток к границам России, отметил научный директор РВИО. По его словам, после Фултона главным условиям обеспечения безопасности Советского Союза стала ликвидация монополии США на обладание ядерным оружием и создание СССР собственной атомной бомбы. "Сейчас мы так же вынуждены создавать новые виды вооружений в ответ на угрозы с Запада", - добавил научный директор РВИО.
https://ria.ru/20230305/stalin-1855865817.html
https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
великобритания
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841646329_32:0:1648:1212_1920x0_80_0_0_43e09d6139453387b940a7ac8f5d47c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, российское военно-историческое общество (рвио), уинстон черчилль, великобритания, россия, сша
В мире, Российское военно-историческое общество (РВИО), Уинстон Черчилль, Великобритания, Россия, США
РВИО: Фултонская речь Черчилля стала манифестом англосаксов против России
РВИО: Фултонскую речь Черчилля надо учитывать в контексте борьбы англосаксов против России
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фултонскую речь Уинстона Черчилля, произнесенную им 77 лет назад, важно принимать во внимание и сейчас, ведь она стала манифестом борьбы англосаксонского мира против Советского Союза, которую США и Великобритания сейчас ведут против России, надеясь раздробить ее, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Пятого марта 1946 года английский политик, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в американском городе Фултон заявил об особой ответственности Великобритании и США в деле сдерживания СССР и коммунизма. Фултонская речь Черчилля считается одним из ключевых моментов начала холодной войны.
Больше чем история: Сталин стал оружием в битве России и Запада
"По своей сути речь Черчилля была манифестом гегемонии англосаксонского мира. Континентальная Европа, практически разрушенная после Второй мировой войны, Трумэна и Черчилля волновала лишь как барьер против Советского Союза, но который будет также обеспечивать экономическую гегемонию англосаксов", - сказал Мягков.
«
"Сталин жестко прореагировал на те слова Черчилля - потому что это было фактическое объявление Советскому Союзу войны нового типа в новых условиях, а именно холодной" войны", - добавил историк.
По словам Мягкова, тогда руководству СССР стало ясно, что никакой помощи, даже ситуативной, как в годы Великой Отечественной войны, от Запада не будет - наоборот, начинается новое противостояние.
Страны фашистской "оси" вновь собираются в поход на Россию
"Железный занавес" со времен Фултонской речи не только никуда не исчезал, но и продвигался все дальше на восток к границам России, отметил научный директор РВИО.
«
"Мы должны и сейчас делать выводы из Фултонской речи, ведь история повторяется: англосаксы пытаются удержать господство в мире, по-прежнему мечтая не просто об ослабленной, а о раздробленной России, а Европа находится у них в подчинении", - подчеркнул Мягков.
По его словам, после Фултона главным условиям обеспечения безопасности Советского Союза стала ликвидация монополии США на обладание ядерным оружием и создание СССР собственной атомной бомбы.
"Сейчас мы так же вынуждены создавать новые виды вооружений в ответ на угрозы с Запада", - добавил научный директор РВИО.
Решающая битва за Россию назначена на весну