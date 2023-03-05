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Экс-заместитель генсека ООН оценил роль речи Черчилля в борьбе с Россией - РИА Новости, 05.03.2023
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06:43 05.03.2023 (обновлено: 07:16 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/cherchill-1855919688.html
Экс-заместитель генсека ООН оценил роль речи Черчилля в борьбе с Россией
Экс-заместитель генсека ООН оценил роль речи Черчилля в борьбе с Россией - РИА Новости, 05.03.2023
Экс-заместитель генсека ООН оценил роль речи Черчилля в борьбе с Россией
Речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Фултоне стала "спусковым крючком" для последующего нарастания напряженности в Европе и послужила... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T06:43
2023-03-05T07:16
в мире
европа
ссср
россия
уинстон черчилль
сергей орджоникидзе
нато
оон
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Фултоне стала "спусковым крючком" для последующего нарастания напряженности в Европе и послужила идеологическим постулатом для развития агрессивных действий в отношении СССР, а затем его правопреемника, заявил РИА Новости бывший заместитель министра иностранных дел России и экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. "Идеологическая и военно-политическая линия, заложенная в его речи, получила в дальнейшем развитие, что и привело к нарастанию напряженности в Европе. Его выступление стало идеологическим постулатом для развития всевозможных действий агрессивного характера в отношении нашей страны", — указал Орджоникидзе. СССР вышел из Второй Мировой войны мощным государством, которое начало приобретать черты сверхдержавы, и в Восточной Европе у него наметились союзники, сказал эксперт. Это никак не могло устраивать Запад, поэтому холодную войну развязали моментально с исторической точки зрения: США и Британия перешли к сначала враждебным отношениям с Советским союзом, а затем к отношениям, приобретающим характер военного противостояния, заявил он. "Учреждение блока НАТО стало свидетельством того, что именно такое противостояние имелось в виду в его речи. Спусковой крючок Черчилля сработал. Развитие ситуации пошло по возрастающей после этого выступления – учреждение блока НАТО, выстраивание военной структуры альянса, то как было отвергнуто предложение Советского союза о вступлении туда. Тем самым подтверждена антисоветская направленность запада. То, что в 1955 году был создан Варшавский договор — это ответ Советского союза на создание НАТО в 1949 году", — заключил собеседник агентства..Пятого марта 1946 года Черчилль произнес ставшую знаменитой речь, в которой он положил начало холодной войне. Черчилль тогда заявил, что над Европой опустился "железный занавес" и что США должны встать на защиту интересов всего англоговорящего мира.
https://ria.ru/20230106/angliya-1843215374.html
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в мире, европа, ссср, россия, уинстон черчилль, сергей орджоникидзе, нато, оон
В мире, Европа, СССР, Россия, Уинстон Черчилль, Сергей Орджоникидзе, НАТО, ООН
Экс-заместитель генсека ООН оценил роль речи Черчилля в борьбе с Россией

Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе: речь Черчилля стала постулатом для борьбы против России

© AP PhotoУинстон Черчилль во время визита в разрушенный Берлин, июль 1945
Уинстон Черчилль во время визита в разрушенный Берлин, июль 1945 - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo
Уинстон Черчилль во время визита в разрушенный Берлин, июль 1945. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар РИА Новости. Речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Фултоне стала "спусковым крючком" для последующего нарастания напряженности в Европе и послужила идеологическим постулатом для развития агрессивных действий в отношении СССР, а затем его правопреемника, заявил РИА Новости бывший заместитель министра иностранных дел России и экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
"Идеологическая и военно-политическая линия, заложенная в его речи, получила в дальнейшем развитие, что и привело к нарастанию напряженности в Европе. Его выступление стало идеологическим постулатом для развития всевозможных действий агрессивного характера в отношении нашей страны", — указал Орджоникидзе.
Памятник Уинстону Черчиллю у здания парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
СВР уличила Лондон в подтасовке документов в начале Второй мировой войны
6 января, 02:50
СССР вышел из Второй Мировой войны мощным государством, которое начало приобретать черты сверхдержавы, и в Восточной Европе у него наметились союзники, сказал эксперт. Это никак не могло устраивать Запад, поэтому холодную войну развязали моментально с исторической точки зрения: США и Британия перешли к сначала враждебным отношениям с Советским союзом, а затем к отношениям, приобретающим характер военного противостояния, заявил он.
"Учреждение блока НАТО стало свидетельством того, что именно такое противостояние имелось в виду в его речи. Спусковой крючок Черчилля сработал. Развитие ситуации пошло по возрастающей после этого выступления – учреждение блока НАТО, выстраивание военной структуры альянса, то как было отвергнуто предложение Советского союза о вступлении туда. Тем самым подтверждена антисоветская направленность запада. То, что в 1955 году был создан Варшавский договор — это ответ Советского союза на создание НАТО в 1949 году", — заключил собеседник агентства..
Пятого марта 1946 года Черчилль произнес ставшую знаменитой речь, в которой он положил начало холодной войне. Черчилль тогда заявил, что над Европой опустился "железный занавес" и что США должны встать на защиту интересов всего англоговорящего мира.
Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Ливадийском дворце - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
В Москве показали письмо Сталина, подозревавшего Черчилля в двуличии
29 ноября 2022, 14:10
 
В миреЕвропаСССРРоссияУинстон ЧерчилльСергей ОрджоникидзеНАТОООН
 
 
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