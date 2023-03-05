Экс-заместитель генсека ООН оценил роль речи Черчилля в борьбе с Россией
Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе: речь Черчилля стала постулатом для борьбы против России
© AP PhotoУинстон Черчилль во время визита в разрушенный Берлин, июль 1945
© AP Photo
Уинстон Черчилль во время визита в разрушенный Берлин, июль 1945. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Фултоне стала "спусковым крючком" для последующего нарастания напряженности в Европе и послужила идеологическим постулатом для развития агрессивных действий в отношении СССР, а затем его правопреемника, заявил РИА Новости бывший заместитель министра иностранных дел России и экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
"Идеологическая и военно-политическая линия, заложенная в его речи, получила в дальнейшем развитие, что и привело к нарастанию напряженности в Европе. Его выступление стало идеологическим постулатом для развития всевозможных действий агрессивного характера в отношении нашей страны", — указал Орджоникидзе.
СССР вышел из Второй Мировой войны мощным государством, которое начало приобретать черты сверхдержавы, и в Восточной Европе у него наметились союзники, сказал эксперт. Это никак не могло устраивать Запад, поэтому холодную войну развязали моментально с исторической точки зрения: США и Британия перешли к сначала враждебным отношениям с Советским союзом, а затем к отношениям, приобретающим характер военного противостояния, заявил он.
"Учреждение блока НАТО стало свидетельством того, что именно такое противостояние имелось в виду в его речи. Спусковой крючок Черчилля сработал. Развитие ситуации пошло по возрастающей после этого выступления – учреждение блока НАТО, выстраивание военной структуры альянса, то как было отвергнуто предложение Советского союза о вступлении туда. Тем самым подтверждена антисоветская направленность запада. То, что в 1955 году был создан Варшавский договор — это ответ Советского союза на создание НАТО в 1949 году", — заключил собеседник агентства..
Пятого марта 1946 года Черчилль произнес ставшую знаменитой речь, в которой он положил начало холодной войне. Черчилль тогда заявил, что над Европой опустился "железный занавес" и что США должны встать на защиту интересов всего англоговорящего мира.