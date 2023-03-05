https://ria.ru/20230305/burkinafaso-1855956503.html

В некоторых регионах Буркина-Фасо ввели комендантский час

В некоторых регионах Буркина-Фасо ввели комендантский час - РИА Новости, 05.03.2023

В некоторых регионах Буркина-Фасо ввели комендантский час

Власти Буркина-Фасо ввели комендантский час в регионах страны, которые граничат с Мали, Ганой и Того, для содействия борьбе с джихадистами, передает агентство... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T13:52

2023-03-05T13:52

2023-03-05T13:52

в мире

буркина-фасо

мали

гана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103094/27/1030942731_0:165:2000:1290_1920x0_80_0_0_60a5d649e8768e27b6d4bd80f01a5355.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо ввели комендантский час в регионах страны, которые граничат с Мали, Ганой и Того, для содействия борьбе с джихадистами, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные документы. "В рамках борьбы с терроризмом устанавливается комендантский час с 22.00 до 05.00 на территории всего региона с пятницы, 3 марта, до пятницы, 31 марта", - говорится в заявлении генерального секретаря администрации Северной области. Согласно агентству, комендантский час также действует в некоторых частях Восточно-Центральной области страны. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230125/frantsiya-1847413290.html

буркина-фасо

мали

гана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, буркина-фасо, мали, гана