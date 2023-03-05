https://ria.ru/20230305/burkinafaso-1855956503.html
В некоторых регионах Буркина-Фасо ввели комендантский час
В некоторых регионах Буркина-Фасо ввели комендантский час - РИА Новости, 05.03.2023
В некоторых регионах Буркина-Фасо ввели комендантский час
Власти Буркина-Фасо ввели комендантский час в регионах страны, которые граничат с Мали, Ганой и Того, для содействия борьбе с джихадистами, передает агентство... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T13:52
2023-03-05T13:52
2023-03-05T13:52
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо ввели комендантский час в регионах страны, которые граничат с Мали, Ганой и Того, для содействия борьбе с джихадистами, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные документы. "В рамках борьбы с терроризмом устанавливается комендантский час с 22.00 до 05.00 на территории всего региона с пятницы, 3 марта, до пятницы, 31 марта", - говорится в заявлении генерального секретаря администрации Северной области. Согласно агентству, комендантский час также действует в некоторых частях Восточно-Центральной области страны. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230125/frantsiya-1847413290.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, мали, гана
В мире, Буркина-Фасо, Мали, Гана
В некоторых регионах Буркина-Фасо ввели комендантский час
Франс Пресс: в Буркина-Фасо ввели комендантский час в рамках борьбы с терроризмом
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо ввели комендантский час в регионах страны, которые граничат с Мали, Ганой и Того, для содействия борьбе с джихадистами, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные документы.
"В рамках борьбы с терроризмом устанавливается комендантский час с 22.00 до 05.00 на территории всего региона с пятницы, 3 марта, до пятницы, 31 марта", - говорится в заявлении генерального секретаря администрации Северной области.
Согласно агентству, комендантский час также действует в некоторых частях Восточно-Центральной области страны.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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