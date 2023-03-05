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В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 05.03.2023 (обновлено: 16:37 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/bezhentsy-1855977102.html
В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов
В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов - РИА Новости, 05.03.2023
В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов
В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:59
2023-03-05T16:37
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
владимир константинов
россия
донбасс
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. По его словам, в связи с этим принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое. "Вместе с тем в Крыму продолжает действовать один ПВР в Армянске. Сегодня там находятся 43 человека. Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться", - сказал Константинов.
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запорожская область
россия
донбасс
республика крым
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общество, запорожская область, владимир константинов, россия, донбасс, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Владимир Константинов, Россия, Донбасс, Республика Крым
В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о снижении потока беженцев из новых регионов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБеженцы из Херсонской области в Крыму
Беженцы из Херсонской области в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Беженцы из Херсонской области в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.
«
"За последнее время поток граждан, прибывающих в Крым из прифронтовых регионов, снизился", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, в связи с этим принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое.
"Вместе с тем в Крыму продолжает действовать один ПВР в Армянске. Сегодня там находятся 43 человека. Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться", - сказал Константинов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗапорожская областьВладимир КонстантиновРоссияДонбассРеспублика Крым
 
 
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