https://ria.ru/20230305/bezhentsy-1855977102.html

В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов

В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов - РИА Новости, 05.03.2023

В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов

В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:59

2023-03-05T15:59

2023-03-05T16:37

специальная военная операция на украине

общество

запорожская область

владимир константинов

россия

донбасс

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. По его словам, в связи с этим принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое. "Вместе с тем в Крыму продолжает действовать один ПВР в Армянске. Сегодня там находятся 43 человека. Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

запорожская область

россия

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, запорожская область, владимир константинов, россия, донбасс, республика крым