https://ria.ru/20230305/bezhentsy-1855977102.html
В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов
В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов - РИА Новости, 05.03.2023
В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов
В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:59
2023-03-05T15:59
2023-03-05T16:37
специальная военная операция на украине
общество
запорожская область
владимир константинов
россия
донбасс
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса. По его словам, в связи с этим принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое. "Вместе с тем в Крыму продолжает действовать один ПВР в Армянске. Сегодня там находятся 43 человека. Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться", - сказал Константинов.
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РИА Новости
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общество, запорожская область, владимир константинов, россия, донбасс, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская область, Владимир Константинов, Россия, Донбасс, Республика Крым
В Крыму рассказали о ситуации с беженцами из новых российских регионов
Глава парламента Крыма Константинов сообщил о снижении потока беженцев из новых регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в Крыму было открыто несколько пунктов временного размещения беженцев из Херсонской, Запорожской областей и Донбасса.
«
"За последнее время поток граждан, прибывающих в Крым из прифронтовых регионов, снизился", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, в связи с этим принято решение о прекращении работы пункта временного размещения в Джанкое.
"Вместе с тем в Крыму продолжает действовать один ПВР в Армянске. Сегодня там находятся 43 человека. Такие пункты также действуют в Херсонской области, куда жителям прифронтовых районов удобнее добираться", - сказал Константинов.