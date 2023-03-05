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ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:22 05.03.2023 (обновлено: 20:00 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855990165.html
ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ
ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ
Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T17:22
2023-03-05T20:00
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
украина
безопасность
евгений пригожин
вооруженные силы украины
юрий луценко
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров. "Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы", — говорится в публикации.Отмечается, что находящиеся у города бригады различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом. Как рассказал изданию один из украинских командиров, его позиции оказались захвачены потому, что находящийся вблизи батальон, состоящий из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения. В пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.Кроме того, накануне сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным Мадьяр и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который сейчас, по его словам, командует взводом ударных беспилотников. О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855914442.html
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
артемовск
донецкая народная республика
украина
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артемовск, донецкая народная республика, украина, безопасность, евгений пригожин, вооруженные силы украины, юрий луценко, сергей рахманинов, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Безопасность, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Юрий Луценко, Сергей Рахманинов, Верховная Рада Украины
ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ

WSJ: ВСУ за несколько месяцев потеряли наиболее подготовленные подразделения у Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМедик и раненый украинский военный в районе Артемовска
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.
"Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы", — говорится в публикации.
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Отмечается, что находящиеся у города бригады различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом. Как рассказал изданию один из украинских командиров, его позиции оказались захвачены потому, что находящийся вблизи батальон, состоящий из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения.
В пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.
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Кроме того, накануне сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным Мадьяр и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который сейчас, по его словам, командует взводом ударных беспилотников.
О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.
Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаБезопасностьЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныЮрий ЛуценкоСергей РахманиновВерховная Рада Украины
 
 
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