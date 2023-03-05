https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855990165.html

ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ

ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023

ВСУ потеряли у Артемовска наиболее подготовленные подразделения, пишут СМИ

Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T17:22

2023-03-05T17:22

2023-03-05T20:00

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

украина

безопасность

евгений пригожин

вооруженные силы украины

юрий луценко

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артемовска, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров. "Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы", — говорится в публикации.Отмечается, что находящиеся у города бригады различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом. Как рассказал изданию один из украинских командиров, его позиции оказались захвачены потому, что находящийся вблизи батальон, состоящий из плохо подготовленных добровольцев, покинул свой район без предупреждения. В пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.Кроме того, накануне сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить населенный пункт — это командир с позывным Мадьяр и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который сейчас, по его словам, командует взводом ударных беспилотников. О том, что ситуация для ВСУ в Артемовске сложилась критическая, 2 марта рассказал член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он убежден, что с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.Артемовск расположен на пока еще подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855914442.html

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

артемовск

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, донецкая народная республика, украина, безопасность, евгений пригожин, вооруженные силы украины, юрий луценко, сергей рахманинов, верховная рада украины