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Полиция в Артемовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления - РИА Новости, 05.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:37 05.03.2023 (обновлено: 10:03 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/artemovsk-1855914442.html
Полиция в Артемовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления
Полиция в Артемовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления - РИА Новости, 05.03.2023
Полиция в Артемовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления
Украинские войска обстреливали жилые кварталы Артемовска, а полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T03:37
2023-03-05T10:03
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
россия
евгений пригожин
ян гагин
юрий луценко
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреливали жилые кварталы Артемовска, а полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российской армии, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Александр Брежнев.Они оказался в числе тех, кому бойцы группы "Вагнер" помогли выбраться из Артемовска в Донецк."Много домов попалили. Большинство это все украинцы разрушили. Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого — есть там человек, нету. Обстреливали, мы понимали, что с бугра откуда-то, потому что миномет только выстрелил — сразу прилетело. И это было ежедневно, ночью в основном это все делали", — сказал собеседник агентства.По его словам, фиксировать последствия обстрелов приезжали украинские правоохранители.Он уточнил, что боевики расположились в детском саду и после этих обстрелов и приездов полиции со своей стороны давили на местных жителей."Приходили сами солдаты, когда они заселились в садике, они говорят: "Вот обстрелы были, что вы не выехали?" Чуть ли мы не преступники какие-то, что мы не выехали", — рассказал мужчина.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои. Как заявил на днях основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, бойцы группы практически окружили город. Тем не менее украинское командование продолжает перебрасывать туда дополнительные подразделения.
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"Мы под диктовку писали" – житель Артемовска об антироссийских заявлениях
Украинские войска обстреливали жилые кварталы Артемовска с мая 2022 года, а полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Александр Брежнев.
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артемовск, донецкая народная республика, россия, евгений пригожин, ян гагин, юрий луценко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Евгений Пригожин, Ян Гагин, Юрий Луценко, Происшествия
Полиция в Артемовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления

Житель Артемовска Брежнев: полиция заставляла писать заявления с обвинениями России

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреливали жилые кварталы Артемовска, а полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российской армии, рассказал РИА Новости эвакуированный из города Александр Брежнев.
Они оказался в числе тех, кому бойцы группы "Вагнер" помогли выбраться из Артемовска в Донецк.
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"Много домов попалили. Большинство это все украинцы разрушили. Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого — есть там человек, нету. Обстреливали, мы понимали, что с бугра откуда-то, потому что миномет только выстрелил — сразу прилетело. И это было ежедневно, ночью в основном это все делали", — сказал собеседник агентства.
По его словам, фиксировать последствия обстрелов приезжали украинские правоохранители.
«

"Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: "Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации"… И с ними не поспоришь, бесполезно это было", — добавил житель Артемовска.

Он уточнил, что боевики расположились в детском саду и после этих обстрелов и приездов полиции со своей стороны давили на местных жителей.
"Приходили сами солдаты, когда они заселились в садике, они говорят: "Вот обстрелы были, что вы не выехали?" Чуть ли мы не преступники какие-то, что мы не выехали", — рассказал мужчина.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже несколько месяцев там идут ожесточенные бои. Как заявил на днях основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, бойцы группы практически окружили город. Тем не менее украинское командование продолжает перебрасывать туда дополнительные подразделения.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕвгений ПригожинЯн ГагинЮрий ЛуценкоПроисшествия
 
 
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