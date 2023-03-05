https://ria.ru/20230305/angliya-1855939881.html

В Британии раскрыли неудобную правду об Украине

В Британии раскрыли неудобную правду об Украине - РИА Новости, 05.03.2023

В Британии раскрыли неудобную правду об Украине

Читатели Daily Mail признали ответственность Великобритании за продолжение конфликта между Россией и Украиной. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T11:12

2023-03-05T11:12

2023-03-05T12:14

украина

великобритания

россия

игорь коротченко

нато

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail признали ответственность Великобритании за продолжение конфликта между Россией и Украиной.Газета привела слова главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко о том, что Великобритания представляет собой "главное зло" на Западе. В комментариях пользователи поддержали его мнение."Наши политики ведут себя как маленький тощий приятель хулигана на школьной площадке (Америки), размахивающий кулаками и скрежещущий зубами из-за спины Вашингтона. Все остальные дети знают, что, если бы США не было рядом, Англию бы легко могли избить", — написал один из читателей."DM ненавидит правду? Конфликт управляется и финансируется из Вашингтона и Лондона... И неудивительно, что Россия побеждает! Великобритания, США и НАТО жалки в том, что касается ведения боевых действий", — добавил пользователь."США спонсируют это цирковое шоу", — считает третий."Англия — вассал США", — заключили участники дискуссии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

https://ria.ru/20230305/tramp-1855910274.html

украина

великобритания

россия

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украина, великобритания, россия, игорь коротченко, нато