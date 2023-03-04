https://ria.ru/20230304/zemletryasenie-1855812761.html
В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение
В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023
В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:06
2023-03-04T11:06
2023-03-04T21:34
в мире
новая зеландия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 6:41 по времени UTC (9:41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 928 километрах к северо-востоку от населенного пункта Керикери в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 150 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230304/zemletryasenie-1855792265.html
новая зеландия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Новая Зеландия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в районе новозеландского архипелага Кермадек
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 6:41 по времени UTC (9:41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 928 километрах к северо-востоку от населенного пункта Керикери в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 150 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
На границе Турции и Сирии произошло землетрясение