https://ria.ru/20230304/zemletryasenie-1855812761.html

В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение

В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023

В районе новозеландского архипелага произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:06

2023-03-04T11:06

2023-03-04T21:34

в мире

новая зеландия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло к северо-востоку от новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 6:41 по времени UTC (9:41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 928 километрах к северо-востоку от населенного пункта Керикери в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 150 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230304/zemletryasenie-1855792265.html

новая зеландия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, новая зеландия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)