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На границе Турции и Сирии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023
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06:35 04.03.2023 (обновлено: 10:03 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zemletryasenie-1855792265.html
На границе Турции и Сирии произошло землетрясение
На границе Турции и Сирии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023
На границе Турции и Сирии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в районе границы между Турцией и Сирией, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T06:35
2023-03-04T10:03
в мире
турция
сирия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в районе границы между Турцией и Сирией, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в субботу в 03:03 по времени UTC (06:03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от турецкого города Антакья. Очаг залегал на глубине десяти километров.
https://ria.ru/20230303/zemletryasenie-1855692891.html
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в мире, турция, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Сирия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На границе Турции и Сирии произошло землетрясение

На границе между Турцией и Сирией зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в районе границы между Турцией и Сирией, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в субботу в 03:03 по времени UTC (06:03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от турецкого города Антакья. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
На Сахалине произошло землетрясение
3 марта, 17:02
 
В миреТурцияСирияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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