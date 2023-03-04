https://ria.ru/20230304/zemletryasenie-1855792265.html

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в районе границы между Турцией и Сирией, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T06:35

2023-03-04T06:35

2023-03-04T10:03

в мире

турция

сирия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в районе границы между Турцией и Сирией, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в субботу в 03:03 по времени UTC (06:03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от турецкого города Антакья. Очаг залегал на глубине десяти километров.

https://ria.ru/20230303/zemletryasenie-1855692891.html

турция

сирия

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в мире, турция, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)