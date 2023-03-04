https://ria.ru/20230304/zaderzhanie-1855805790.html
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам - РИА Новости, 04.03.2023
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам
Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:50
2023-03-04T09:50
2023-03-04T15:15
россия
москва
фсб
происшествия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855818793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_982aff2543118c01e13fff807fb43386.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.По информации ФСБ, женщину задержали, когда она пыталась покинуть Россию. Лефортовский районный суд отправил ее под стражу на два месяца. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, происходит задержание соучастников.По статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена") виновным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Кроме того, сегодня Алтайский краевой суд арестовал жительницу Барнаула, о задержании которой ФСБ сообщила накануне. Ее также обвиняют по статье 275 УК. Речь идет о сотрудничестве с Украиной против интересов России, но что именно делала задержанная, не разглашается в интересах следствия.
https://ria.ru/20230304/arest-1855808829.html
https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855818793_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9276840ae1cea9efa0908faace490e15.jpg
Москвичку, подозреваемую в оказании помощи ВСУ, доставили в суд
Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
2023-03-04T09:50
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, фсб, происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Москва, ФСБ, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам
ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы за финансовую помощь украинским войскам