Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 04.03.2023 (обновлено: 15:15 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zaderzhanie-1855805790.html
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам - РИА Новости, 04.03.2023
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам
Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:50
2023-03-04T15:15
россия
москва
фсб
происшествия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855818793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_982aff2543118c01e13fff807fb43386.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.По информации ФСБ, женщину задержали, когда она пыталась покинуть Россию. Лефортовский районный суд отправил ее под стражу на два месяца. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, происходит задержание соучастников.По статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена") виновным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Кроме того, сегодня Алтайский краевой суд арестовал жительницу Барнаула, о задержании которой ФСБ сообщила накануне. Ее также обвиняют по статье 275 УК. Речь идет о сотрудничестве с Украиной против интересов России, но что именно делала задержанная, не разглашается в интересах следствия.
https://ria.ru/20230304/arest-1855808829.html
https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Москвичку, подозреваемую в оказании помощи ВСУ, доставили в суд
Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
2023-03-04T09:50
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855818793_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9276840ae1cea9efa0908faace490e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, фсб, происшествия, вооруженные силы украины
Россия, Москва, ФСБ, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам

ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы за финансовую помощь украинским войскам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Жительницу Алтая, пойманную на сотрудничестве с Украиной, арестовали
Вчера, 10:20
По информации ФСБ, женщину задержали, когда она пыталась покинуть Россию. Лефортовский районный суд отправил ее под стражу на два месяца.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, происходит задержание соучастников.
По статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена") виновным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Кроме того, сегодня Алтайский краевой суд арестовал жительницу Барнаула, о задержании которой ФСБ сообщила накануне. Ее также обвиняют по статье 275 УК. Речь идет о сотрудничестве с Украиной против интересов России, но что именно делала задержанная, не разглашается в интересах следствия.
Кадры задержания жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в госизмене. Видео ФСБ
В Комсомольске-на-Амуре задержали украинского шпиона
2 марта, 09:50
 
РоссияМоскваФСБПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала