https://ria.ru/20230304/zaderzhanie-1855805790.html

В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам

В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам - РИА Новости, 04.03.2023

В Москве задержали женщину, отправлявшую деньги украинским войскам

Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:50

2023-03-04T09:50

2023-03-04T15:15

россия

москва

фсб

происшествия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855818793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_982aff2543118c01e13fff807fb43386.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в релизе.По информации ФСБ, женщину задержали, когда она пыталась покинуть Россию. Лефортовский районный суд отправил ее под стражу на два месяца. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, происходит задержание соучастников.По статье 275 Уголовного кодекса ("Государственная измена") виновным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.Кроме того, сегодня Алтайский краевой суд арестовал жительницу Барнаула, о задержании которой ФСБ сообщила накануне. Ее также обвиняют по статье 275 УК. Речь идет о сотрудничестве с Украиной против интересов России, но что именно делала задержанная, не разглашается в интересах следствия.

https://ria.ru/20230304/arest-1855808829.html

https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Москвичку, подозреваемую в оказании помощи ВСУ, доставили в суд Сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку, которую подозревают в оказании финансовой помощи украинской армии, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. 2023-03-04T09:50 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, фсб, происшествия, вооруженные силы украины