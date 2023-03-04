https://ria.ru/20230304/yazyk-1855844242.html

Оппозиция Молдавии проведет протест в защиту государственного языка

Оппозиция Молдавии проведет протест в защиту государственного языка - РИА Новости, 04.03.2023

Оппозиция Молдавии проведет протест в защиту государственного языка

Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии в понедельник, 6 марта, проведет протест в защиту молдавского языка, который хотят переименовать в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:11

2023-03-04T15:11

2023-03-04T15:11

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молдавия

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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии в понедельник, 6 марта, проведет протест в защиту молдавского языка, который хотят переименовать в румынский, передает пресс-служба Компартии. В четверг, 2 марта, правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) одобрила в ходе заседания парламента в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "В понедельник, 6 марта 2023 года, в 12.00 (13.00 мск), у здания Конституционного суда Молдавии пройдет акция протеста в защиту молдавского языка, против незаконного решения правящей партии "Действие и солидарность" по замене синтагмы "молдавский язык" на "румынский язык", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Компартии. Блок коммунистов и социалистов приглашает всех неравнодушных жителей Молдавии и гражданских активистов принять участии в протесте. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20230303/obedinenie-1855729486.html

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