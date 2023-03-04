Украинские войска обстреляли пригород Ясиноватой в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по пригороду Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 09.45 обстреляли пригород Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.