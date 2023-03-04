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Украинские войска обстреляли пригород Ясиноватой в ДНР

Украинские войска обстреляли пригород Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 04.03.2023

Украинские войска обстреляли пригород Ясиноватой в ДНР

Украинские войска в 09.45 обстреляли пригород Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:26

2023-03-04T10:26

2023-03-04T10:26

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 09.45 обстреляли пригород Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.45 - населенный пункт Ласточкино – Ясиноватский район: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины