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В Якутии построят новую школу и жилье для работников Жатайской судоверфи - РИА Новости, 04.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
17:56 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/yakutiya-1855867200.html
В Якутии построят новую школу и жилье для работников Жатайской судоверфи
В Якутии построят новую школу и жилье для работников Жатайской судоверфи - РИА Новости, 04.03.2023
В Якутии построят новую школу и жилье для работников Жатайской судоверфи
Новую школу и многоквартирный дом построят для работников Жатайской судоверфи, которую введут в строй в 2023 году, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:56
2023-03-04T17:56
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
юрий трутнев
марат хуснуллин
общество
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ЯКУТСК, 4 мар – РИА Новости. Новую школу и многоквартирный дом построят для работников Жатайской судоверфи, которую введут в строй в 2023 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев побывал в субботу в поселке Жатай, где ведется строительство крупной судоверфи и объектов социальной инфраструктуры. В свое время предложение главы республики по строительству крупных объектов социального назначения вокруг Жатайской судоверфи поддержали полномочный представитель президента РФ по ДФО Юрий Трутнев и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В результате Якутии был выделен федеральный инфраструктурный бюджетный кредит. "До конца года в Жатае построят жилье для работников, общежитие и многоквартирный дом, и новую школу", – сказал Николаев. Отмечается, что застройщики общежития на 200 мест, девятиэтажного жилого дома и школы на 360 мест доложили главе Якутии о ходе работ. Многоквартирный дом для работников судоверфи введут в четвёртом квартале этого года. Семиэтажное здание общежития с 96 комнатами на 200 мест - в декабре текущего года. Генеральный директор АО "Жатайская судоверфь" Петр Накул доложил главе республики, что сегодня готовность объекта составляет более 65%. Основные работы по возведению корпуса здания завершены. Идут отделочные работы в административно-бытовых корпусах, которые должны завершить к июню, затем начнут устанавливать оборудование. Глава Жатая Евгения Исаева поблагодарила руководство республики за комплексный подход в привлечении новых сотрудников обновленной судоверфи. По ее словам, с открытием Жатайской судоверфи появится 700 новых рабочих мест. "Работники приедут вместе с семьями. Поэтому параллельно в Жатае ведется строительство девятиэтажного многоквартирного дома, а также общежития для работников судоверфи. Учитывая перспективы роста населения, одновременно с судоверфью в Жатае строятся крупные объекты социальной инфраструктуры, к примеру, новое здание школы с резервной мощностью, что позволит ликвидировать вторую смену и обучать в достойных условиях детей, в том числе и будущих сотрудников Жатайской судоверфи", – сказала глава городского округа. Ранее сообщалось о том, что федеральные власти приняли решение сделать республику единственным акционером Жатайской судоверфи. Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов.
https://realty.ria.ru/20230302/zhile-1855469808.html
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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, юрий трутнев, марат хуснуллин, общество
Республика Саха (Якутия), Россия, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Общество
В Якутии построят новую школу и жилье для работников Жатайской судоверфи

В Якутии построят новую школу и многоквартирный дом для работников Жатайской судоверфи

CC0 / Kanadier / Город Якутск
Город Якутск - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
CC0 / Kanadier /
Город Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 мар – РИА Новости. Новую школу и многоквартирный дом построят для работников Жатайской судоверфи, которую введут в строй в 2023 году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев побывал в субботу в поселке Жатай, где ведется строительство крупной судоверфи и объектов социальной инфраструктуры.
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В свое время предложение главы республики по строительству крупных объектов социального назначения вокруг Жатайской судоверфи поддержали полномочный представитель президента РФ по ДФО Юрий Трутнев и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В результате Якутии был выделен федеральный инфраструктурный бюджетный кредит. "До конца года в Жатае построят жилье для работников, общежитие и многоквартирный дом, и новую школу", – сказал Николаев.
Отмечается, что застройщики общежития на 200 мест, девятиэтажного жилого дома и школы на 360 мест доложили главе Якутии о ходе работ. Многоквартирный дом для работников судоверфи введут в четвёртом квартале этого года. Семиэтажное здание общежития с 96 комнатами на 200 мест - в декабре текущего года.
Генеральный директор АО "Жатайская судоверфь" Петр Накул доложил главе республики, что сегодня готовность объекта составляет более 65%. Основные работы по возведению корпуса здания завершены. Идут отделочные работы в административно-бытовых корпусах, которые должны завершить к июню, затем начнут устанавливать оборудование.
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Глава Жатая Евгения Исаева поблагодарила руководство республики за комплексный подход в привлечении новых сотрудников обновленной судоверфи. По ее словам, с открытием Жатайской судоверфи появится 700 новых рабочих мест. "Работники приедут вместе с семьями. Поэтому параллельно в Жатае ведется строительство девятиэтажного многоквартирного дома, а также общежития для работников судоверфи. Учитывая перспективы роста населения, одновременно с судоверфью в Жатае строятся крупные объекты социальной инфраструктуры, к примеру, новое здание школы с резервной мощностью, что позволит ликвидировать вторую смену и обучать в достойных условиях детей, в том числе и будущих сотрудников Жатайской судоверфи", – сказала глава городского округа.
Ранее сообщалось о том, что федеральные власти приняли решение сделать республику единственным акционером Жатайской судоверфи.
Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов.
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Республика Саха (Якутия)РоссияРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЮрий ТрутневМарат ХуснуллинОбщество
 
 
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