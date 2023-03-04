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Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8

Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 04.03.2023

Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8

Российские военные за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:37

2023-03-04T13:37

2023-03-04T13:57

специальная военная операция на украине

украина

воздушно-космические силы россии

ми-8 амтш

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - отмечает МО РФ.

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф