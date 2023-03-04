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Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 04.03.2023 (обновлено: 13:57 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/vertolety-1855831253.html
Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8
Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 04.03.2023
Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8
Российские военные за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:37
2023-03-04T13:57
специальная военная операция на украине
украина
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - отмечает МО РФ.
украина
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украина, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8

Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских вертолетах Ми-8 за сутки

© Фото : Пресс-служба УНМ ДНРСбитый вертолет ВСУ
Сбитый вертолет ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : Пресс-служба УНМ ДНР
Сбитый вертолет ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 марта, 17:41
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВоздушно-космические силы РоссииМи-8 АМТШДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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