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Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8
Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 04.03.2023
Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8
Российские военные за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:37
2023-03-04T13:37
2023-03-04T13:57
специальная военная операция на украине
украина
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки сбили три украинских военных вертолета Ми-8, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Суворово Донецкой народной республики и Покровское Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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Российские военные за сутки сбили три украинских вертолета Ми-8
Минобороны России сообщило о трех сбитых украинских вертолетах Ми-8 за сутки