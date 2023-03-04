https://ria.ru/20230304/vaktsinatsiya-1855856703.html

В Москве большинство имеет иммунитет к COVID-19, заявили в депздраве

В Москве большинство имеет иммунитет к COVID-19, заявили в депздраве - РИА Новости, 04.03.2023

В Москве большинство имеет иммунитет к COVID-19, заявили в депздраве

Большинство населения Москвы имеет сформированный иммунитет к коронавирусу, ревакцинация возможна любым компонентом вакцины "Спутник V", ожидается поставка... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T16:38

2023-03-04T16:38

2023-03-04T16:41

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

департамент здравоохранения г. москвы

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Большинство населения Москвы имеет сформированный иммунитет к коронавирусу, ревакцинация возможна любым компонентом вакцины "Спутник V", ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве."В Москве к настоящему моменту, с учетом массовой вакцинации, у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции. При этом для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V", в том числе только второй", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что вместе с тем ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава.

https://ria.ru/20221123/nasadki-1833562742.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, департамент здравоохранения г. москвы, вакцина "спутник v"