https://ria.ru/20230304/vaktsinatsiya-1855856703.html
В Москве большинство имеет иммунитет к COVID-19, заявили в депздраве
В Москве большинство имеет иммунитет к COVID-19, заявили в депздраве - РИА Новости, 04.03.2023
В Москве большинство имеет иммунитет к COVID-19, заявили в депздраве
Большинство населения Москвы имеет сформированный иммунитет к коронавирусу, ревакцинация возможна любым компонентом вакцины "Спутник V", ожидается поставка... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:38
2023-03-04T16:38
2023-03-04T16:41
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
департамент здравоохранения г. москвы
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Большинство населения Москвы имеет сформированный иммунитет к коронавирусу, ревакцинация возможна любым компонентом вакцины "Спутник V", ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве."В Москве к настоящему моменту, с учетом массовой вакцинации, у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции. При этом для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V", в том числе только второй", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что вместе с тем ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, департамент здравоохранения г. москвы, вакцина "спутник v"
Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Департамент здравоохранения г. Москвы, Вакцина "Спутник V"
В Москве большинство имеет иммунитет к COVID-19, заявили в депздраве
Депздрав: в Москве у большинства населения сформировался иммунитет к COVID-19
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Большинство населения Москвы имеет сформированный иммунитет к коронавирусу, ревакцинация возможна любым компонентом вакцины "Спутник V", ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве.
"В Москве к настоящему моменту, с учетом массовой вакцинации, у большинства населения сформировался иммунитет к инфекции. При этом для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V", в том числе только второй", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что вместе с тем ожидается поставка первого компонента вакцины от Минздрава.
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