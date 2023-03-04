https://ria.ru/20230304/uvolnenie-1855795588.html
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке - РИА Новости, 04.03.2023
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке
Работодатель имеет полное право расторгнуть договор с сотрудником, находящимся на испытательном сроке, предупредив его об этом не позднее чем за 3 дня с... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:48
2023-03-04T07:48
2023-03-04T07:51
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/93/1524929313_0:0:878:494_1920x0_80_0_0_7c989a296496f767384fc255976c40db.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работодатель имеет полное право расторгнуть договор с сотрудником, находящимся на испытательном сроке, предупредив его об этом не позднее чем за 3 дня с указанием причин увольнения, рассказал РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин. "Если работодатель придет к выводу, что работник не справился с испытанием, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть с ним трудовой договор", - сказал он. "Однако предупредить об этом такого сотрудника следует в письменной форме и не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание", - объяснил эксперт. Сам работник, по его словам, также имеет право уволиться на испытательном сроке, если поймет, что работа, на которую он устроился, ему не подходит. "При этом он также обязан будет предупредить об этом работодателя за 3 дня до увольнения (общий срок для остальных работников составляет 14 дней)", - заключил Южалин. Эксперт напомнил, что для этого работник должен будет подать соответствующее заявление в письменной форме.
https://ria.ru/20230130/shtrafy-1848391084.html
https://ria.ru/20230215/avans-1852133911.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/93/1524929313_117:0:901:588_1920x0_80_0_0_352e83c9120492b266e23fe4411a4f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке
Южалин: работника на испытательном сроке можно уволить, предупредив его хотя бы за три дня
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работодатель имеет полное право расторгнуть договор с сотрудником, находящимся на испытательном сроке, предупредив его об этом не позднее чем за 3 дня с указанием причин увольнения, рассказал РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
"Если работодатель придет к выводу, что работник не справился с испытанием, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть с ним трудовой договор", - сказал он.
Работодатели не могут штрафовать сотрудников, заявил Роструд
"Однако предупредить об этом такого сотрудника следует в письменной форме и не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание", - объяснил эксперт.
Сам работник, по его словам, также имеет право уволиться на испытательном сроке, если поймет, что работа, на которую он устроился, ему не подходит.
"При этом он также обязан будет предупредить об этом работодателя за 3 дня до увольнения (общий срок для остальных работников составляет 14 дней)", - заключил Южалин. Эксперт напомнил, что для этого работник должен будет подать соответствующее заявление в письменной форме.
Аванс по зарплате в 2023 году: правила расчета по новому закону