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Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке - РИА Новости, 04.03.2023
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07:48 04.03.2023 (обновлено: 07:51 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/uvolnenie-1855795588.html
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке - РИА Новости, 04.03.2023
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке
Работодатель имеет полное право расторгнуть договор с сотрудником, находящимся на испытательном сроке, предупредив его об этом не позднее чем за 3 дня с... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:48
2023-03-04T07:51
общество
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работодатель имеет полное право расторгнуть договор с сотрудником, находящимся на испытательном сроке, предупредив его об этом не позднее чем за 3 дня с указанием причин увольнения, рассказал РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин. "Если работодатель придет к выводу, что работник не справился с испытанием, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть с ним трудовой договор", - сказал он. "Однако предупредить об этом такого сотрудника следует в письменной форме и не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание", - объяснил эксперт. Сам работник, по его словам, также имеет право уволиться на испытательном сроке, если поймет, что работа, на которую он устроился, ему не подходит. "При этом он также обязан будет предупредить об этом работодателя за 3 дня до увольнения (общий срок для остальных работников составляет 14 дней)", - заключил Южалин. Эксперт напомнил, что для этого работник должен будет подать соответствующее заявление в письменной форме.
https://ria.ru/20230130/shtrafy-1848391084.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт разъяснил порядок увольнения работника на испытательном сроке

Южалин: работника на испытательном сроке можно уволить, предупредив его хотя бы за три дня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник офиса
Сотрудник офиса - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник офиса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Работодатель имеет полное право расторгнуть договор с сотрудником, находящимся на испытательном сроке, предупредив его об этом не позднее чем за 3 дня с указанием причин увольнения, рассказал РИА Новости директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.
"Если работодатель придет к выводу, что работник не справился с испытанием, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть с ним трудовой договор", - сказал он.
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"Однако предупредить об этом такого сотрудника следует в письменной форме и не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание", - объяснил эксперт.
Сам работник, по его словам, также имеет право уволиться на испытательном сроке, если поймет, что работа, на которую он устроился, ему не подходит.
"При этом он также обязан будет предупредить об этом работодателя за 3 дня до увольнения (общий срок для остальных работников составляет 14 дней)", - заключил Южалин. Эксперт напомнил, что для этого работник должен будет подать соответствующее заявление в письменной форме.
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