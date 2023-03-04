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На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023
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09:44 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/turtsiya-1855805041.html
На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:44
2023-03-04T09:44
в мире
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в субботу в 5.27 по времени UTC (8.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине двух километров.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
На востоке Турции произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкЖители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана
Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Жители на улице пострадавшего от землетрясения турецкого города Адыямана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение произошло в субботу в 5.27 по времени UTC (8.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине двух километров.
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В миреТурцияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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