https://ria.ru/20230304/turtsiya-1855805041.html
На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:44
2023-03-04T09:44
2023-03-04T09:44
в мире
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в субботу в 5.27 по времени UTC (8.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине двух километров.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
На востоке Турции произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в восточной части Турции