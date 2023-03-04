https://ria.ru/20230304/turtsiya-1855805041.html

На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023

На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:44

2023-03-04T09:44

2023-03-04T09:44

в мире

турция

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в восточной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в субботу в 5.27 по времени UTC (8.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах к северо-западу от города Челикхан в турецкой провинции Адыяман. Очаг залегал на глубине двух километров.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии