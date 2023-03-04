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ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 04.03.2023 (обновлено: 13:56 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855830465.html
ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников
ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2023
ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:33
2023-03-04T13:56
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-8 амтш
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 11 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники.
луганская народная республика
запорожская область
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безопасность, ми-8 амтш, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ми-8 АМТШ, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и уничтожила 11 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа противовоздушной обороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 11 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
3 марта, 17:41
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМи-8 АМТШЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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