https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855830465.html
ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников
ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2023
ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:33
2023-03-04T13:33
2023-03-04T13:56
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-8 амтш
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 11 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ми-8 амтш, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ми-8 АМТШ, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и уничтожила 11 украинских беспилотников