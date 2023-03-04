https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855830465.html

ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников

ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.03.2023

ПВО за сутки сбила 12 снарядов HIMARS и 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:33

2023-03-04T13:33

2023-03-04T13:56

специальная военная операция на украине

безопасность

ми-8 амтш

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 11 дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ми-8 амтш, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)