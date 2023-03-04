https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855828602.html
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 240 человек
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 240 человек - РИА Новости, 04.03.2023
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 240 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:22
2023-03-04T13:22
2023-03-04T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червонопоповка и Кузьмино Луганской народной республики."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 240 человек
Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли около 240 человек