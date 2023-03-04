https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855828602.html

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 240 человек

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 240 человек - РИА Новости, 04.03.2023

Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 240 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:22

2023-03-04T13:22

2023-03-04T13:58

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червонопоповка и Кузьмино Луганской народной республики."Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО "Град", - уточнили в Минобороны.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)