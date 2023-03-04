https://ria.ru/20230304/soveschanie-1855862031.html

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами - РИА Новости, 04.03.2023

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:17

2023-03-04T17:17

2023-03-04T21:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

рустам мурадов

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и боеприпасами, сообщило ведомство в Telegram-канале."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", — говорится в заявлении. Отмечается, что отдельное внимание глава Минобороны уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работе и различным видам всестороннего обеспечения армии.Кроме того, Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач во время спецоперации. Он вручил бойцам государственные награды, в том числе медали "Золотая Звезда", ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". В субботу утром министр проинспектировал группировку войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе ему доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба. Шойгу вручил служащим там военным ордена и медали.

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Ждем от вас новых подвигов и свершений": Шойгу наградил участников СВО "Ждем от вас новых подвигов и свершений": Шойгу наградил участников СВО 2023-03-04T17:17 true PT1M28S

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безопасность, россия, сергей шойгу, рустам мурадов