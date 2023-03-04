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Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 04.03.2023 (обновлено: 21:22 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/soveschanie-1855862031.html
Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами - РИА Новости, 04.03.2023
Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:17
2023-03-04T21:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
рустам мурадов
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и боеприпасами, сообщило ведомство в Telegram-канале."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", — говорится в заявлении. Отмечается, что отдельное внимание глава Минобороны уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работе и различным видам всестороннего обеспечения армии.Кроме того, Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач во время спецоперации. Он вручил бойцам государственные награды, в том числе медали "Золотая Звезда", ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". В субботу утром министр проинспектировал группировку войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе ему доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба. Шойгу вручил служащим там военным ордена и медали.
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Ждем от вас новых подвигов и свершений": Шойгу наградил участников СВО
"Ждем от вас новых подвигов и свершений": Шойгу наградил участников СВО
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безопасность, россия, сергей шойгу, рустам мурадов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Рустам Мурадов
Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Министр обороны России Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и боеприпасами, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что отдельное внимание глава Минобороны уделил организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работе и различным видам всестороннего обеспечения армии.
Кроме того, Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач во время спецоперации. Он вручил бойцам государственные награды, в том числе медали "Золотая Звезда", ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу".
«
"Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране", — подытожил он.
В субботу утром министр проинспектировал группировку войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе ему доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба. Шойгу вручил служащим там военным ордена и медали.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуРустам Мурадов
 
 
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