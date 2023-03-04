https://ria.ru/20230304/sotrudnichestvo-1855890839.html

Белоруссия и Китай расширят сотрудничество в автомобилестроении

Белоруссия и Китай расширят сотрудничество в автомобилестроении - РИА Новости, 04.03.2023

Белоруссия и Китай расширят сотрудничество в автомобилестроении

Белоруссия договорилась с китайской стороной о расширении сотрудничества в автомобилестроении, сообщил первый вице-премьер республики Николай Снопков. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T20:58

2023-03-04T20:58

2023-03-04T20:59

белоруссия

китай

пекин

николай снопков

си цзиньпин

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Белоруссия договорилась с китайской стороной о расширении сотрудничества в автомобилестроении, сообщил первый вице-премьер республики Николай Снопков. "Президентом (Белоруссии – ред.) на встрече с Си Цзиньпином было четко определено, что Беларусь имеет высокую компетенцию в автомобилестроении…, поэтому (достигнуты – ред.) ряд договоренностей о развитии локализации Geely, чтобы мы здесь производили как можно больше технологических процессов. Это договоренность по сварке, покраске, через некоторое время… - реализация штамповки", - сказал Снопков в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, между белорусской и китайской сторонами "есть железная договоренность", что в Белоруссии будут производить 37 тысяч автомобилей Geely в год. "В конце апреля определятся по бизнес ситуации на внутреннем рынке и на российском рынке... Мы в принципе видим, что ситуация позитивная. Соответственно, президентом поставлена задача в этом году выйти до 60 тысяч производства автомобилей (проектные мощности завода в республике – ред.)", - сказал первый вице-премьер. Он также рассказал, что с Китаем есть договоренность сначала о "крупноузловой сборке, а затем и о углубленной локализации производства электроавтомобилей-пикапов, бюджетных, городских мини-электромобилей, электромобилей-грузовиков небольшой тоннажности". "Начало положено, контракт подписан с одним из китайским автопроизводителей, причем без европейских акций, чисто китайским... Автомобили высшего уровня, вся делегация почувствовала, потому что ездила (в рамках госвизита президента в КНР – ред.) на них. Мы будем осуществлять сборку, а в дальнейшем президент обозначил вопрос организации (в Белоруссии - ред.) производства полного цикла", - продолжил Снопков. Лимузин серии Hongqi L китайской компании "ФАВ Груп" был предоставлен китайской стороной для использования в кортеже президента Белоруссии в ходе госвизита в КНР. С руководством этой компании президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры в рамках своего визита в Пекин. Снопков также рассказал, что китайская сторона через месяц поставит досмотровое оборудование Национальному аэропорту "Минск" на фоне западных санкций против Белоруссии. "Была конкретная проблема по обслуживанию багажа в аэропорту, поскольку там стоит пока еще оборудование из недружественной страны. Если оно ломается - возникают серьезные сложности в обслуживании пассажиров в нашем аэропорту. Китайские партнеры мгновенно среагировали и будут поставлять оборудование уже китайского производства. Поставка будет через месяц. То есть фактически это - экстренная такая помощь", - отметил первый вице-премьер.

https://ria.ru/20230301/torgovlya-1855140950.html

https://ria.ru/20230301/shos-1855201849.html

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белоруссия, китай, пекин, николай снопков, си цзиньпин, александр лукашенко, в мире