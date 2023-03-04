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Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество, заявил посол - РИА Новости, 04.03.2023
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15:49 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/sotrudnichestvo-1855849878.html
Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество, заявил посол
Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество, заявил посол - РИА Новости, 04.03.2023
Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество, заявил посол
Россия и Китай на сегодняшний день сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях две страны могли бы активно... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:49
2023-03-04T15:49
технологии
китай
россия
игорь моргулов
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Россия и Китай на сегодняшний день сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях две страны могли бы активно сотрудничать в научно-технологической сфере, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Развитие Китая создает хорошие возможности для инвестиционного партнерства между нашими странами. Приветствуем рост китайских инвестиции в Россию. Отмечаем, что сегодня российские бизнесмены тоже весьма внимательно присматриваются к возможностям инвестирования в китайскую экономику", – заявил Моргулов. Он также обратил внимание "на возможности, которые создает экономический рост Китая для нашего научно-технологического взаимодействия". "Доступ наших стран к передовым западным технологиям сегодня затруднен. Представляется, что в этих условиях Россия и Китай могли бы активно сотрудничать в данной сфере, включая обмен знаниями и технологиями, продвижение совместных разработок. Китайские друзья вышли на очень серьезные позиции в мире по многим передовым направлениям: большие данные, искусственный интеллект и многое другое. Существует много наработок и у российских ученых. Так что здесь для нас открываются большие перспективы", - указал посол. Он отметил, что "развитие КНР, безусловно, создает новые возможности для России, как и развитие России создает такие же возможности для Китая, словом, это взаимовыгодный процесс, в котором экономики двух стран эффективно дополняют друг друга". "Кроме того, у нас превосходные политические отношения, так что никаких препятствий для взаимного развития не существует. Подъем Китая – это также очень серьезный фактор международной политики. Развитие КНР олицетворяет собой как раз ту самую многополярность, понимаемую нами как цель, к которой мы должны стремиться в международных отношениях. Россия рада видеть в лице Китая один из мировых полюсов, что в полной мере отражает наше видение глобального развития", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20230302/ugroza-1855471442.html
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технологии, китай, россия, игорь моргулов
Технологии, Китай, Россия, Игорь Моргулов
Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество, заявил посол

Посол Моргулов: Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Россия и Китай на сегодняшний день сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях две страны могли бы активно сотрудничать в научно-технологической сфере, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Развитие Китая создает хорошие возможности для инвестиционного партнерства между нашими странами. Приветствуем рост китайских инвестиции в Россию. Отмечаем, что сегодня российские бизнесмены тоже весьма внимательно присматриваются к возможностям инвестирования в китайскую экономику", – заявил Моргулов.
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Он также обратил внимание "на возможности, которые создает экономический рост Китая для нашего научно-технологического взаимодействия".
"Доступ наших стран к передовым западным технологиям сегодня затруднен. Представляется, что в этих условиях Россия и Китай могли бы активно сотрудничать в данной сфере, включая обмен знаниями и технологиями, продвижение совместных разработок. Китайские друзья вышли на очень серьезные позиции в мире по многим передовым направлениям: большие данные, искусственный интеллект и многое другое. Существует много наработок и у российских ученых. Так что здесь для нас открываются большие перспективы", - указал посол.
Он отметил, что "развитие КНР, безусловно, создает новые возможности для России, как и развитие России создает такие же возможности для Китая, словом, это взаимовыгодный процесс, в котором экономики двух стран эффективно дополняют друг друга".
"Кроме того, у нас превосходные политические отношения, так что никаких препятствий для взаимного развития не существует. Подъем Китая – это также очень серьезный фактор международной политики. Развитие КНР олицетворяет собой как раз ту самую многополярность, понимаемую нами как цель, к которой мы должны стремиться в международных отношениях. Россия рада видеть в лице Китая один из мировых полюсов, что в полной мере отражает наше видение глобального развития", - добавил дипломат.
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ТехнологииКитайРоссияИгорь Моргулов
 
 
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