https://ria.ru/20230304/sotrudnichestvo-1855849878.html

Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество, заявил посол

Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество, заявил посол - РИА Новости, 04.03.2023

Россия и Китай могут развивать технологическое сотрудничество, заявил посол

Россия и Китай на сегодняшний день сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях две страны могли бы активно... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:49

2023-03-04T15:49

2023-03-04T15:49

технологии

китай

россия

игорь моргулов

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Россия и Китай на сегодняшний день сталкиваются со сложностями в плане доступа к передовым западным технологиям, в этих условиях две страны могли бы активно сотрудничать в научно-технологической сфере, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Развитие Китая создает хорошие возможности для инвестиционного партнерства между нашими странами. Приветствуем рост китайских инвестиции в Россию. Отмечаем, что сегодня российские бизнесмены тоже весьма внимательно присматриваются к возможностям инвестирования в китайскую экономику", – заявил Моргулов. Он также обратил внимание "на возможности, которые создает экономический рост Китая для нашего научно-технологического взаимодействия". "Доступ наших стран к передовым западным технологиям сегодня затруднен. Представляется, что в этих условиях Россия и Китай могли бы активно сотрудничать в данной сфере, включая обмен знаниями и технологиями, продвижение совместных разработок. Китайские друзья вышли на очень серьезные позиции в мире по многим передовым направлениям: большие данные, искусственный интеллект и многое другое. Существует много наработок и у российских ученых. Так что здесь для нас открываются большие перспективы", - указал посол. Он отметил, что "развитие КНР, безусловно, создает новые возможности для России, как и развитие России создает такие же возможности для Китая, словом, это взаимовыгодный процесс, в котором экономики двух стран эффективно дополняют друг друга". "Кроме того, у нас превосходные политические отношения, так что никаких препятствий для взаимного развития не существует. Подъем Китая – это также очень серьезный фактор международной политики. Развитие КНР олицетворяет собой как раз ту самую многополярность, понимаемую нами как цель, к которой мы должны стремиться в международных отношениях. Россия рада видеть в лице Китая один из мировых полюсов, что в полной мере отражает наше видение глобального развития", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20230302/ugroza-1855471442.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855439086.html

китай

россия

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технологии, китай, россия, игорь моргулов