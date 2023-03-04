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МИД: Лондон использует "дело Скрипалей" в своей антироссийской кампании - РИА Новости, 04.03.2023
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10:17 04.03.2023 (обновлено: 10:49 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/skripali-1855808539.html
МИД: Лондон использует "дело Скрипалей" в своей антироссийской кампании
МИД: Лондон использует "дело Скрипалей" в своей антироссийской кампании - РИА Новости, 04.03.2023
МИД: Лондон использует "дело Скрипалей" в своей антироссийской кампании
Москва решительно осуждает все попытки Лондона возложить на РФ ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на объективном расследовании инцидента,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:17
2023-03-04T10:49
в мире
россия
дело об отравлении скрипалей
лондон
солсбери
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва решительно осуждает все попытки Лондона возложить на РФ ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на объективном расследовании инцидента, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что минуло пять лет с момента инцидента в Солсбери, "который власти Великобритании использовали для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений"."В этой связи хотели бы вновь напомнить о том, что, несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане", - говорится в заявлении.При этом официальный представитель подчеркнула, что до сих пор никакой достоверной информации по "делу Скрипалей" британская сторона предоставить не может. "При этом руководство Соединенного Королевства продолжает беззастенчиво использовать его в своей масштабной антироссийской пропагандистской кампании", - заметила она.Дипломат заявила, что Россия решительно осуждает все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери, и настаивает на объективном расследовании инцидента."Настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента. Намерены и далее последовательно добиваться установления правды на фоне явных несостыковок британской позиции. Продолжим требовать от властей Великобритании исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим согражданам", - заключила Захарова.Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20230304/solsberi-1855787027.html
https://ria.ru/20230304/skripali-1855441967.html
https://ria.ru/20230205/dom-1849843175.html
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в мире, россия, дело об отравлении скрипалей, лондон, солсбери
В мире, Россия, Дело об отравлении Скрипалей, Лондон, Солсбери
МИД: Лондон использует "дело Скрипалей" в своей антироссийской кампании

Захарова: Лондон беззастенчиво использует "дело Скрипалей" в своей антироссийской кампании

© AP Photo / Matt DunhamПолицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь
Полицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейское оцепление в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва решительно осуждает все попытки Лондона возложить на РФ ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на объективном расследовании инцидента, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что минуло пять лет с момента инцидента в Солсбери, "который власти Великобритании использовали для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений".
Полицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Посольство России раскрыло причины фабрикации инцидента в Солсбери
Вчера, 02:50
"В этой связи хотели бы вновь напомнить о том, что, несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали российские граждане", - говорится в заявлении.
При этом официальный представитель подчеркнула, что до сих пор никакой достоверной информации по "делу Скрипалей" британская сторона предоставить не может. "При этом руководство Соединенного Королевства продолжает беззастенчиво использовать его в своей масштабной антироссийской пропагандистской кампании", - заметила она.
Дипломат заявила, что Россия решительно осуждает все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери, и настаивает на объективном расследовании инцидента.
"Настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента. Намерены и далее последовательно добиваться установления правды на фоне явных несостыковок британской позиции. Продолжим требовать от властей Великобритании исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа к нашим согражданам", - заключила Захарова.
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
Вчера, 01:01
Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
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Бывший дом Скрипаля в Солсбери продали местному жителю, пишут СМИ
5 февраля, 13:02
 
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