Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков"
Французский генерал Тренкан: Запад замалчивает выводы о взрывах на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отсутствие выводов по итогам трех западных расследований взрывов на "Северных потоках" говорит о том, что кто-то явно пытается их скрыть, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявил в эфире телеканала LCI.
"Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно дает понять, что его взрыв невыгоден России. Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но тем не менее никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование", — пояснил он.
Кроме того, по мнению Тренкана, статью лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша об ответственности США и Норвегии за подрыв "Северных потоков" можно считать достоверной, поскольку любой человек имеет возможность проверить маршруты следования судов, о которых говорится в материале.
Херш 8 февраля опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву.