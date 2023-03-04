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Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 04.03.2023
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13:29 04.03.2023 (обновлено: 15:42 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/rassledovanie-1855829755.html
Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков"
Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 04.03.2023
Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков"
Отсутствие выводов по итогам трех западных расследований взрывов на "Северных потоках" говорит о том, что кто-то явно пытается их скрыть, заявил бывший глава... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:29
2023-03-04T15:42
в мире
сша
джо байден
северный поток
сеймур херш
норвегия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отсутствие выводов по итогам трех западных расследований взрывов на "Северных потоках" говорит о том, что кто-то явно пытается их скрыть, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявил в эфире телеканала LCI."Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно дает понять, что его взрыв невыгоден России. Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но тем не менее никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование", — пояснил он.Кроме того, по мнению Тренкана, статью лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша об ответственности США и Норвегии за подрыв "Северных потоков" можно считать достоверной, поскольку любой человек имеет возможность проверить маршруты следования судов, о которых говорится в материале.Херш 8 февраля опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву.
https://ria.ru/20230302/germaniya-1855389702.html
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в мире, сша, джо байден, северный поток, сеймур херш, норвегия
В мире, США, Джо Байден, Северный поток, Сеймур Херш, Норвегия
Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков"

Французский генерал Тренкан: Запад замалчивает выводы о взрывах на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отсутствие выводов по итогам трех западных расследований взрывов на "Северных потоках" говорит о том, что кто-то явно пытается их скрыть, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявил в эфире телеканала LCI.
"Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно дает понять, что его взрыв невыгоден России. Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но тем не менее никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование", — пояснил он.
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Кроме того, по мнению Тренкана, статью лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша об ответственности США и Норвегии за подрыв "Северных потоков" можно считать достоверной, поскольку любой человек имеет возможность проверить маршруты следования судов, о которых говорится в материале.
Херш 8 февраля опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву.
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В миреСШАДжо БайденСеверный потокСеймур ХершНорвегия
 
 
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