https://ria.ru/20230304/rassledovanie-1855829755.html

Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков"

Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 04.03.2023

Французский генерал откровенно высказался о подрыве "Северных потоков"

Отсутствие выводов по итогам трех западных расследований взрывов на "Северных потоках" говорит о том, что кто-то явно пытается их скрыть, заявил бывший глава... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:29

2023-03-04T13:29

2023-03-04T15:42

в мире

сша

джо байден

северный поток

сеймур херш

норвегия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Отсутствие выводов по итогам трех западных расследований взрывов на "Северных потоках" говорит о том, что кто-то явно пытается их скрыть, заявил бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявил в эфире телеканала LCI."Тот факт, что газопровод принадлежит российской компании, ясно дает понять, что его взрыв невыгоден России. Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но тем не менее никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование", — пояснил он.Кроме того, по мнению Тренкана, статью лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша об ответственности США и Норвегии за подрыв "Северных потоков" можно считать достоверной, поскольку любой человек имеет возможность проверить маршруты следования судов, о которых говорится в материале.Херш 8 февраля опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках". По его версии, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву.

https://ria.ru/20230302/germaniya-1855389702.html

https://ria.ru/20230223/podryv-1854045544.html

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в мире, сша, джо байден, северный поток, сеймур херш, норвегия