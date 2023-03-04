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Посол Молдавии в Румынии прокомментировал ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 04.03.2023
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11:17 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/pridnestrove-1855814162.html
Посол Молдавии в Румынии прокомментировал ситуацию в Приднестровье
Посол Молдавии в Румынии прокомментировал ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 04.03.2023
Посол Молдавии в Румынии прокомментировал ситуацию в Приднестровье
Кишинев не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья, однако готовится к любому сценарию, заявил посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:17
2023-03-04T11:17
в мире
молдавия
россия
румыния
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Кишинев не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья, однако готовится к любому сценарию, заявил посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в понедельник, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. "Мы следим за ситуацией в приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги", - заявил Кирилэ в интервью Euronews Romania. По его словам, Кишинев и Тирасполь продолжают поддерживать диалог в рамках отраслевых рабочих групп. Дипломат выразил уверенность, что бизнес-сообщество Приднестровья наравне с рядовыми гражданами не заинтересовано в конфликте и прилагает усилия, чтобы не обострить ситуацию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230303/pridnestrove-1855706354.html
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html
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в мире, молдавия, россия, румыния, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Приднестровская Молдавская Республика
Посол Молдавии в Румынии прокомментировал ситуацию в Приднестровье

Посол в Румынии Кирилэ: Кишинев не видит рисков для безопасности со стороны Тирасполя

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПамятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе
Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Кишинев не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья, однако готовится к любому сценарию, заявил посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ.
Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в понедельник, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем.
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"Мы следим за ситуацией в приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги", - заявил Кирилэ в интервью Euronews Romania.
По его словам, Кишинев и Тирасполь продолжают поддерживать диалог в рамках отраслевых рабочих групп. Дипломат выразил уверенность, что бизнес-сообщество Приднестровья наравне с рядовыми гражданами не заинтересовано в конфликте и прилагает усилия, чтобы не обострить ситуацию.
«
"Мы не видим непосредственных рисков, но это не значит, что мы не готовимся к любому сценарию", - подчеркнул Кирилэ, отметив, что Молдавия сейчас "намного лучше подготовлена", чем год назад.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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