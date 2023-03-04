https://ria.ru/20230304/pridnestrove-1855814162.html

Посол Молдавии в Румынии прокомментировал ситуацию в Приднестровье

Посол Молдавии в Румынии прокомментировал ситуацию в Приднестровье - РИА Новости, 04.03.2023

Посол Молдавии в Румынии прокомментировал ситуацию в Приднестровье

Кишинев не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья, однако готовится к любому сценарию, заявил посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:17

2023-03-04T11:17

2023-03-04T11:17

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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Кишинев не видит рисков для безопасности со стороны Приднестровья, однако готовится к любому сценарию, заявил посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ. Минобороны России ранее сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. Власти Молдавии отрицают наличие прямых угроз безопасности страны. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявила в понедельник, что украинские войска сосредоточили силы у границы с Приднестровьем. "Мы следим за ситуацией в приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги", - заявил Кирилэ в интервью Euronews Romania. По его словам, Кишинев и Тирасполь продолжают поддерживать диалог в рамках отраслевых рабочих групп. Дипломат выразил уверенность, что бизнес-сообщество Приднестровья наравне с рядовыми гражданами не заинтересовано в конфликте и прилагает усилия, чтобы не обострить ситуацию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230303/pridnestrove-1855706354.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, румыния, приднестровская молдавская республика