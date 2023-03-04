https://ria.ru/20230304/pozhar-1855890017.html

На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре

На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 04.03.2023

На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре

Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T20:49

2023-03-04T20:49

2023-03-04T20:49

происшествия

москва

ленинградское шоссе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. "В 20.20 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Вечером в субботу московские спасатели проинформировали о пожаре на площади 250 квадратных метров в ангаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А, информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля.

https://ria.ru/20230303/pozhar-1855509953.html

москва

ленинградское шоссе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)