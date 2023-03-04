Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/pozhar-1855890017.html
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 04.03.2023
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре
Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T20:49
2023-03-04T20:49
происшествия
москва
ленинградское шоссе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. "В 20.20 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Вечером в субботу московские спасатели проинформировали о пожаре на площади 250 квадратных метров в ангаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А, информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля.
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855509953.html
москва
ленинградское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Ленинградское шоссе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре

МЧС: на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС.
"В 20.20 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Вечером в субботу московские спасатели проинформировали о пожаре на площади 250 квадратных метров в ангаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А, информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля.
Пожар в административном здании в Кировском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В Петербурге потушили пожар в торгово-офисном здании
3 марта, 01:56
 
ПроисшествияМоскваЛенинградское шоссеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала