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На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре - РИА Новости, 04.03.2023
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре
Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T20:49
2023-03-04T20:49
2023-03-04T20:49
происшествия
москва
ленинградское шоссе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидирован, сообщает столичный главк МЧС. "В 20.20 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Вечером в субботу московские спасатели проинформировали о пожаре на площади 250 квадратных метров в ангаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А, информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля.
https://ria.ru/20230303/pozhar-1855509953.html
москва
ленинградское шоссе
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происшествия, москва, ленинградское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Ленинградское шоссе, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре
МЧС: на Ленинградском шоссе на севере Москвы ликвидировали пожар в ангаре