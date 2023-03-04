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На севере Москвы загорелся ангар - РИА Новости, 04.03.2023
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20:13 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/pozhar-1855885473.html
На севере Москвы загорелся ангар
На севере Москвы загорелся ангар - РИА Новости, 04.03.2023
На севере Москвы загорелся ангар
Ангар горит на площади 250 квадратных метров на Ленинградском шоссе в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T20:13
2023-03-04T20:13
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
ленинградское шоссе
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ангар горит на площади 250 квадратных метров на Ленинградском шоссе в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщает столичный главк МЧС. "Четвертого марта 2023 года в 18.05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А. По прибытии ПСП (пожарно-спасательных служб – ред.) происходит загорание в ангаре на общей площади около 250 квадратных метров", - говорится в сообщении. Добавляется, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля. Спасатели продолжают тушить пожар, информации о пострадавших не поступало.
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москва
ленинградское шоссе
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, ленинградское шоссе, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Ленинградское шоссе, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На севере Москвы загорелся ангар

МЧС: на севере Москвы загорелся ангар на площади 250 квадратных метров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ангар горит на площади 250 квадратных метров на Ленинградском шоссе в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщает столичный главк МЧС.
"Четвертого марта 2023 года в 18.05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290А. По прибытии ПСП (пожарно-спасательных служб – ред.) происходит загорание в ангаре на общей площади около 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на площади 200 квадратных метров обрушилась кровля. Спасатели продолжают тушить пожар, информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваЛенинградское шоссеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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