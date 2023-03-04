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В США рассказали, как Вашингтон ошибся в 90-е в отношениях с Россией - РИА Новости, 04.03.2023
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01:40 04.03.2023 (обновлено: 03:02 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/politika-1855784521.html
В США рассказали, как Вашингтон ошибся в 90-е в отношениях с Россией
В США рассказали, как Вашингтон ошибся в 90-е в отношениях с Россией - РИА Новости, 04.03.2023
В США рассказали, как Вашингтон ошибся в 90-е в отношениях с Россией
Политика Вашингтона, проводимая им в 90-е, привела ко многим ошибкам, последствия которых негативно влияют на сегодняшнюю международную политическую обстановку, РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T01:40
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Политика Вашингтона, проводимая им в 90-е, привела ко многим ошибкам, последствия которых негативно влияют на сегодняшнюю международную политическую обстановку, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию New Yorker.По словам профессора, украинский конфликт напрямую отражает напряженные отношения между США и Россией на протяжении нескольких десятков лет. Штаты могли внести свой вклад в предотвращение возникших проблем, однако они упустили эту возможность из-за видения лидерами Америки собственного положения на мировой арене после 1991 года.Он также добавил, что одной из ключевых ошибок стало расширение НАТО. Многие американские политики, как сообщил Сакс, считали этот шаг "фатальной ошибкой".Кроме того, бомбардировка Сербии силами альянса, равно как и дальнейшее расширение блока, также негативно повлияли на отношения Москвы и Вашингтона. Профессор акцентировал внимание на том, что президент США Буш провел семь волн расширения НАТО, последней из которых стала попытка ввести в альянс Грузию и Украину, что поставило Штаты "на путь войны с Россией".Говоря об украинском конфликте, Сакс упомянул о влиянии Вашингтона на государственный переворот 2014 года. Он также добавил, что США "воспользовались ситуацией и проявили себя весьма активно и прямолинейно — платили огромные деньги тем, кто руководил движением Майдана, и помогали спонсировать госпереворот".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230228/nato-1854884220.html
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цены на нефть, сша, россия, нато
Цены на нефть, США, Россия, НАТО
В США рассказали, как Вашингтон ошибся в 90-е в отношениях с Россией

Американский экономист Сакс: политика США еще с 90-х годов вела к конфликту с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Политика Вашингтона, проводимая им в 90-е, привела ко многим ошибкам, последствия которых негативно влияют на сегодняшнюю международную политическую обстановку, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию New Yorker.
По словам профессора, украинский конфликт напрямую отражает напряженные отношения между США и Россией на протяжении нескольких десятков лет. Штаты могли внести свой вклад в предотвращение возникших проблем, однако они упустили эту возможность из-за видения лидерами Америки собственного положения на мировой арене после 1991 года.
«

"Они были уверены в однополярности мира и в том, что США могут делать практически все, что вздумается, включая размещение военных баз где угодно и когда угодно, заключение и расторжение договоров по собственному желанию без каких-либо серьезных последствий", — прокомментировал экономист.

Он также добавил, что одной из ключевых ошибок стало расширение НАТО. Многие американские политики, как сообщил Сакс, считали этот шаг "фатальной ошибкой".
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Кроме того, бомбардировка Сербии силами альянса, равно как и дальнейшее расширение блока, также негативно повлияли на отношения Москвы и Вашингтона. Профессор акцентировал внимание на том, что президент США Буш провел семь волн расширения НАТО, последней из которых стала попытка ввести в альянс Грузию и Украину, что поставило Штаты "на путь войны с Россией".
Говоря об украинском конфликте, Сакс упомянул о влиянии Вашингтона на государственный переворот 2014 года. Он также добавил, что США "воспользовались ситуацией и проявили себя весьма активно и прямолинейно — платили огромные деньги тем, кто руководил движением Майдана, и помогали спонсировать госпереворот".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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