https://ria.ru/20230304/pokazaniya-1855884228.html

СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года

СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года - РИА Новости, 04.03.2023

СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания по делу о предполагаемых попытках... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T20:01

2023-03-04T20:01

2023-03-04T20:01

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания по делу о предполагаемых попытках оспорить результаты федеральных выборов 2020 года, передает в субботу телеканал CNN. Помимо этого, команда юристов Трампа проинформировала спецпрокурора Джека Смита, что намерена настаивать на невовлечении Пенса в уголовное разбирательство. В середине февраля сам Пенс заявлял, что готов дойти до Верховного суда, лишь бы не давать показания по делу своего бывшего шефа. Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20230303/tramp-1855514673.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, майк пенс, джо байден