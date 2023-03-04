СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года
CNN: Трамп в суде потребовал запретить Пенсу дать показания по выборам 2020 года
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания по делу о предполагаемых попытках оспорить результаты федеральных выборов 2020 года, передает в субботу телеканал CNN.
Помимо этого, команда юристов Трампа проинформировала спецпрокурора Джека Смита, что намерена настаивать на невовлечении Пенса в уголовное разбирательство. В середине февраля сам Пенс заявлял, что готов дойти до Верховного суда, лишь бы не давать показания по делу своего бывшего шефа.
Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.