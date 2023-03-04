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СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года - РИА Новости, 04.03.2023
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20:01 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/pokazaniya-1855884228.html
СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года
СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года - РИА Новости, 04.03.2023
СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года
Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания по делу о предполагаемых попытках... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T20:01
2023-03-04T20:01
в мире
сша
флорида
дональд трамп
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания по делу о предполагаемых попытках оспорить результаты федеральных выборов 2020 года, передает в субботу телеканал CNN. Помимо этого, команда юристов Трампа проинформировала спецпрокурора Джека Смита, что намерена настаивать на невовлечении Пенса в уголовное разбирательство. В середине февраля сам Пенс заявлял, что готов дойти до Верховного суда, лишь бы не давать показания по делу своего бывшего шефа. Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, майк пенс, джо байден
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Майк Пенс, Джо Байден
СМИ: Трамп потребовал запретить Пенсу давать показания по выборам 2020 года

CNN: Трамп в суде потребовал запретить Пенсу дать показания по выборам 2020 года

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием запретить бывшему вице-президенту Майку Пенсу давать показания по делу о предполагаемых попытках оспорить результаты федеральных выборов 2020 года, передает в субботу телеканал CNN.
Помимо этого, команда юристов Трампа проинформировала спецпрокурора Джека Смита, что намерена настаивать на невовлечении Пенса в уголовное разбирательство. В середине февраля сам Пенс заявлял, что готов дойти до Верховного суда, лишь бы не давать показания по делу своего бывшего шефа.
Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября 2022 года назначил Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Минюст США: иммунитет Трампа не распространяется на дело о штурме Капитолия
3 марта, 04:33
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампМайк ПенсДжо Байден
 
 
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