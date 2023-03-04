https://ria.ru/20230304/pogibshie-1855848586.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.03.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Два жителя Горловки (ДНР) погибли в результате обстрела со стороны украинских сил, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:44

2023-03-04T15:44

2023-03-04T16:12

горловка

происшествия

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Два жителя Горловки (ДНР) погибли в результате обстрела со стороны украинских сил, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины погибла горловчанка Р. Е. В. 10.11.63. г.р.", - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.Позднее он добавил, что "количество погибших в результате украинской вооруженной агрессии жителей Горловки возросло до двух".Мэр сообщил также, что украинский снаряд разрушил дом на улице Прилуцкого. На этой же улице обстрелом уничтожены два грузовика и один легковой автомобиль, добавил Приходько.

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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горловка, происшествия, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько