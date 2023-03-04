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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.03.2023
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15:44 04.03.2023 (обновлено: 16:12 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/pogibshie-1855848586.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.03.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Два жителя Горловки (ДНР) погибли в результате обстрела со стороны украинских сил, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:44
2023-03-04T16:12
горловка
происшествия
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Два жителя Горловки (ДНР) погибли в результате обстрела со стороны украинских сил, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины погибла горловчанка Р. Е. В. 10.11.63. г.р.", - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.Позднее он добавил, что "количество погибших в результате украинской вооруженной агрессии жителей Горловки возросло до двух".Мэр сообщил также, что украинский снаряд разрушил дом на улице Прилуцкого. На этой же улице обстрелом уничтожены два грузовика и один легковой автомобиль, добавил Приходько.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, происшествия, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько
Горловка, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ погибли два мирных жителя

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Два жителя Горловки (ДНР) погибли в результате обстрела со стороны украинских сил, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины погибла горловчанка Р. Е. В. 10.11.63. г.р.", - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.
Позднее он добавил, что "количество погибших в результате украинской вооруженной агрессии жителей Горловки возросло до двух".
Мэр сообщил также, что украинский снаряд разрушил дом на улице Прилуцкого. На этой же улице обстрелом уничтожены два грузовика и один легковой автомобиль, добавил Приходько.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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12 января, 08:00
 
ГорловкаПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван Приходько
 
 
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