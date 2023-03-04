https://ria.ru/20230304/pakistan-1855792384.html

При взрыве в шахте в Пакистане погибли по меньшей мере шесть человек

При взрыве в шахте в Пакистане погибли по меньшей мере шесть человек - РИА Новости, 04.03.2023

При взрыве в шахте в Пакистане погибли по меньшей мере шесть человек

Не менее шести человек погибли при взрыве в угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на местных чиновников. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T06:39

2023-03-04T06:39

2023-03-04T06:39

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пакистан

белуджистан

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Не менее шести человек погибли при взрыве в угольной шахте в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает телеканал Dawn со ссылкой на местных чиновников. Отмечается, что рабочие проводили работы на глубине более 450 метров, когда в шахте произошел мощный взрыв, вызванный скоплением метана. Они оказались заблокированы в шахте, так как ее часть обрушилась. Главный инспектор департамента по вопросам горнодобывающей промышленности заявил, что спасателям удалось добраться до места взрыва, однако шесть шахтеров к этому моменту уже были мертвы. При проведении поисково-спасательных работ пятеро спасателей потеряли сознание из-за высокой концентрации метана в туннелях. Членам второй спасательной команды удалось вытащить коллег, которые были отправлены в ближайшую больницу.

https://ria.ru/20230203/shakhta-1849619259.html

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в мире, пакистан, белуджистан