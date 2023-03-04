https://ria.ru/20230304/otvetstvennost-1855848911.html
Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста
Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста - РИА Новости, 04.03.2023
Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал прекращение дела против лектора из Санкт-Петербурга, отрицавшего Холокост, игнорированием РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:44
2023-03-04T15:44
2023-03-04T15:44
россия
владимир матвеев
александр брод
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49924/81/499248153_0:918:2341:2235_1920x0_80_0_0_dcf531b8e88b11c13de8af3fbf9ccaad.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал прекращение дела против лектора из Санкт-Петербурга, отрицавшего Холокост, игнорированием и предложить дополнить статью о реабилитации нацизма ответственностью за отрицание Холокоста. Ранее Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было. "Прискорбно, что уголовное дело прекращено и спущено на тормозах. Это говорит по сути, что наше правосудие проигнорировало социально опасное деяние. Российская Федерация на площадках ООН не раз выносила на голосование резолюции, осуждающие идеологию и преступления нацизма в прошлом и в настоящем", - сказал Брод РИА Новости. Он отметил, что высказывания Матвеева отрицают трагедию Холокоста, приуменьшают её значимость. По словам правозащитника, позиция правосудия прозвучала вразрез государственной политике. "Это несёт существенные риски: ощущение безнаказанности для других отрицателей Холокоста, а также повод для политических противников России на Западе упрекать нас в двойных стандартах. Мол, боретесь с нацизмом в соседнем государстве, а доморощенных радикалов прощаете. Я убежден, что статью 354.1 УК РФ необходимо дополнить нормой, связанной с ответственностью за отрицание Холокоста", - подчеркнул Брод и добавил, что такие нормы есть в законодательстве ряда зарубежных стран и по ним осуществляется необходимая правоприменительная практика. Зимой 2021 года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что " Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти. Матвеев пытался оспорить увольнение через суд, но его иск был отклонен. Как сообщает пресс-служба судов, Матвеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ. Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями, которые были распущены в связи ходатайством о прекращении уголовного дела.
https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html
https://ria.ru/20230227/dobro-1854563047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49924/81/499248153_0:699:2341:2455_1920x0_80_0_0_84e9508415c685da382bf0084c947a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир матвеев, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Матвеев, Александр Брод, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста
Член СПЧ предложил дополнить статью УК нормой об ответственности за отрицание Холокоста
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал прекращение дела против лектора из Санкт-Петербурга, отрицавшего Холокост, игнорированием и предложить дополнить статью о реабилитации нацизма ответственностью за отрицание Холокоста.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева
, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было.
СПЧ направил запрос в МВД из-за беспорядков, связанных с группой "Редан"
"Прискорбно, что уголовное дело прекращено и спущено на тормозах. Это говорит по сути, что наше правосудие проигнорировало социально опасное деяние. Российская Федерация на площадках ООН не раз выносила на голосование резолюции, осуждающие идеологию и преступления нацизма в прошлом и в настоящем", - сказал Брод РИА Новости.
Он отметил, что высказывания Матвеева отрицают трагедию Холокоста, приуменьшают её значимость. По словам правозащитника, позиция правосудия прозвучала вразрез государственной политике.
"Это несёт существенные риски: ощущение безнаказанности для других отрицателей Холокоста, а также повод для политических противников России
на Западе упрекать нас в двойных стандартах. Мол, боретесь с нацизмом в соседнем государстве, а доморощенных радикалов прощаете. Я убежден, что статью 354.1 УК РФ необходимо дополнить нормой, связанной с ответственностью за отрицание Холокоста", - подчеркнул Брод и добавил, что такие нормы есть в законодательстве ряда зарубежных стран и по ним осуществляется необходимая правоприменительная практика.
Зимой 2021 года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что " Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти. Матвеев пытался оспорить увольнение через суд, но его иск был отклонен.
Как сообщает пресс-служба судов, Матвеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ. Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями, которые были распущены в связи ходатайством о прекращении уголовного дела.
В СПЧ призвали государство поддержать благотворительность в Донбассе