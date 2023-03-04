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Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста - РИА Новости, 04.03.2023
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15:44 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/otvetstvennost-1855848911.html
Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста
Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста - РИА Новости, 04.03.2023
Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал прекращение дела против лектора из Санкт-Петербурга, отрицавшего Холокост, игнорированием РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:44
2023-03-04T15:44
россия
владимир матвеев
александр брод
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал прекращение дела против лектора из Санкт-Петербурга, отрицавшего Холокост, игнорированием и предложить дополнить статью о реабилитации нацизма ответственностью за отрицание Холокоста. Ранее Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было. "Прискорбно, что уголовное дело прекращено и спущено на тормозах. Это говорит по сути, что наше правосудие проигнорировало социально опасное деяние. Российская Федерация на площадках ООН не раз выносила на голосование резолюции, осуждающие идеологию и преступления нацизма в прошлом и в настоящем", - сказал Брод РИА Новости. Он отметил, что высказывания Матвеева отрицают трагедию Холокоста, приуменьшают её значимость. По словам правозащитника, позиция правосудия прозвучала вразрез государственной политике. "Это несёт существенные риски: ощущение безнаказанности для других отрицателей Холокоста, а также повод для политических противников России на Западе упрекать нас в двойных стандартах. Мол, боретесь с нацизмом в соседнем государстве, а доморощенных радикалов прощаете. Я убежден, что статью 354.1 УК РФ необходимо дополнить нормой, связанной с ответственностью за отрицание Холокоста", - подчеркнул Брод и добавил, что такие нормы есть в законодательстве ряда зарубежных стран и по ним осуществляется необходимая правоприменительная практика. Зимой 2021 года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что " Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти. Матвеев пытался оспорить увольнение через суд, но его иск был отклонен. Как сообщает пресс-служба судов, Матвеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ. Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями, которые были распущены в связи ходатайством о прекращении уголовного дела.
https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html
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россия, владимир матвеев, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Матвеев, Александр Брод, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста

Член СПЧ предложил дополнить статью УК нормой об ответственности за отрицание Холокоста

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал прекращение дела против лектора из Санкт-Петербурга, отрицавшего Холокост, игнорированием и предложить дополнить статью о реабилитации нацизма ответственностью за отрицание Холокоста.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было.
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"Прискорбно, что уголовное дело прекращено и спущено на тормозах. Это говорит по сути, что наше правосудие проигнорировало социально опасное деяние. Российская Федерация на площадках ООН не раз выносила на голосование резолюции, осуждающие идеологию и преступления нацизма в прошлом и в настоящем", - сказал Брод РИА Новости.
Он отметил, что высказывания Матвеева отрицают трагедию Холокоста, приуменьшают её значимость. По словам правозащитника, позиция правосудия прозвучала вразрез государственной политике.
"Это несёт существенные риски: ощущение безнаказанности для других отрицателей Холокоста, а также повод для политических противников России на Западе упрекать нас в двойных стандартах. Мол, боретесь с нацизмом в соседнем государстве, а доморощенных радикалов прощаете. Я убежден, что статью 354.1 УК РФ необходимо дополнить нормой, связанной с ответственностью за отрицание Холокоста", - подчеркнул Брод и добавил, что такие нормы есть в законодательстве ряда зарубежных стран и по ним осуществляется необходимая правоприменительная практика.
Зимой 2021 года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что " Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти. Матвеев пытался оспорить увольнение через суд, но его иск был отклонен.
Как сообщает пресс-служба судов, Матвеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ. Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями, которые были распущены в связи ходатайством о прекращении уголовного дела.
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