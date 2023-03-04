https://ria.ru/20230304/otvetstvennost-1855848911.html

Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста

Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста - РИА Новости, 04.03.2023

Член СПЧ предложил ввести в УК ответственность за отрицание Холокоста

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал прекращение дела против лектора из Санкт-Петербурга, отрицавшего Холокост, игнорированием РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:44

2023-03-04T15:44

2023-03-04T15:44

россия

владимир матвеев

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал прекращение дела против лектора из Санкт-Петербурга, отрицавшего Холокост, игнорированием и предложить дополнить статью о реабилитации нацизма ответственностью за отрицание Холокоста. Ранее Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева, который в своих лекциях заявлял, что Холокоста не было. "Прискорбно, что уголовное дело прекращено и спущено на тормозах. Это говорит по сути, что наше правосудие проигнорировало социально опасное деяние. Российская Федерация на площадках ООН не раз выносила на голосование резолюции, осуждающие идеологию и преступления нацизма в прошлом и в настоящем", - сказал Брод РИА Новости. Он отметил, что высказывания Матвеева отрицают трагедию Холокоста, приуменьшают её значимость. По словам правозащитника, позиция правосудия прозвучала вразрез государственной политике. "Это несёт существенные риски: ощущение безнаказанности для других отрицателей Холокоста, а также повод для политических противников России на Западе упрекать нас в двойных стандартах. Мол, боретесь с нацизмом в соседнем государстве, а доморощенных радикалов прощаете. Я убежден, что статью 354.1 УК РФ необходимо дополнить нормой, связанной с ответственностью за отрицание Холокоста", - подчеркнул Брод и добавил, что такие нормы есть в законодательстве ряда зарубежных стран и по ним осуществляется необходимая правоприменительная практика. Зимой 2021 года Матвеева уволили из вуза после того, как он заявил студентам, что " Холокост - это миф", и усомнился в массовом уничтожении нацистами и других этнических групп. Позже он повторил это мнение на лекции для преподавателей Ленобласти. Матвеев пытался оспорить увольнение через суд, но его иск был отклонен. Как сообщает пресс-служба судов, Матвеев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.354.1 (Реабилитация нацизма) УК РФ. Уголовное дело рассматривалось присяжными заседателями, которые были распущены в связи ходатайством о прекращении уголовного дела.

https://ria.ru/20230301/redan-1855028002.html

https://ria.ru/20230227/dobro-1854563047.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир матвеев, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч)