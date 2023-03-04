https://ria.ru/20230304/oruzhie-1855785581.html
В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки
В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки - РИА Новости, 04.03.2023
В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки
Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T01:57
2023-03-04T01:57
2023-03-04T02:00
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти на 50%, следует из характеристики состояния преступности МВД РФ за первый месяц 2023 года. "Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем 2022 года возросло на 2,4% и составило 1,6 тысячи, а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на 16,7% (56 преступлений). В январе 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 611 преступлений (+49,0%)", - говорится в документе. Согласно документу, ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 41,9 миллиарда рублей, это на 15% больше того же показателя 2022 года. Также МВД России фиксирует увеличение числа погибших в результате преступлений - в январе от криминальных посягательств погибли 2,1 тысячи человек (рост на 3,1%).
https://ria.ru/20230304/ekstremizm-1855785290.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки
МВД России: число преступлений с использованием оружия и взрывчатки возросло почти на 50%
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти на 50%, следует из характеристики состояния преступности МВД РФ за первый месяц 2023 года.
"Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем 2022 года возросло на 2,4% и составило 1,6 тысячи, а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на 16,7% (56 преступлений). В январе 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 611 преступлений (+49,0%)", - говорится в документе.
В России увеличилось число экстремистских преступлений
Согласно документу, ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 41,9 миллиарда рублей, это на 15% больше того же показателя 2022 года. Также МВД России фиксирует увеличение числа погибших в результате преступлений - в январе от криминальных посягательств погибли 2,1 тысячи человек (рост на 3,1%).