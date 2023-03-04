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В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки - РИА Новости, 04.03.2023
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01:57 04.03.2023 (обновлено: 02:00 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/oruzhie-1855785581.html
В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки
В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки - РИА Новости, 04.03.2023
В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки
Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T01:57
2023-03-04T02:00
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти на 50%, следует из характеристики состояния преступности МВД РФ за первый месяц 2023 года. "Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем 2022 года возросло на 2,4% и составило 1,6 тысячи, а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на 16,7% (56 преступлений). В январе 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 611 преступлений (+49,0%)", - говорится в документе. Согласно документу, ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 41,9 миллиарда рублей, это на 15% больше того же показателя 2022 года. Также МВД России фиксирует увеличение числа погибших в результате преступлений - в январе от криминальных посягательств погибли 2,1 тысячи человек (рост на 3,1%).
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки

МВД России: число преступлений с использованием оружия и взрывчатки возросло почти на 50%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти на 50%, следует из характеристики состояния преступности МВД РФ за первый месяц 2023 года.
"Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем 2022 года возросло на 2,4% и составило 1,6 тысячи, а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на 16,7% (56 преступлений). В январе 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 611 преступлений (+49,0%)", - говорится в документе.
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания одного из участников группы экстремистской направленности - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В России увеличилось число экстремистских преступлений
01:54
Согласно документу, ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 41,9 миллиарда рублей, это на 15% больше того же показателя 2022 года. Также МВД России фиксирует увеличение числа погибших в результате преступлений - в январе от криминальных посягательств погибли 2,1 тысячи человек (рост на 3,1%).
 
РоссияПроисшествия
 
 
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