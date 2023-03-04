https://ria.ru/20230304/oruzhie-1855785581.html

В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки

В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки - РИА Новости, 04.03.2023

В России возросло число преступлений с использованием оружия и взрывчатки

Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T01:57

2023-03-04T01:57

2023-03-04T02:00

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти на 50%, следует из характеристики состояния преступности МВД РФ за первый месяц 2023 года. "Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем 2022 года возросло на 2,4% и составило 1,6 тысячи, а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на 16,7% (56 преступлений). В январе 2023 года с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств совершено 611 преступлений (+49,0%)", - говорится в документе. Согласно документу, ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 41,9 миллиарда рублей, это на 15% больше того же показателя 2022 года. Также МВД России фиксирует увеличение числа погибших в результате преступлений - в январе от криминальных посягательств погибли 2,1 тысячи человек (рост на 3,1%).

https://ria.ru/20230304/ekstremizm-1855785290.html

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россия, происшествия