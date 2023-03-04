https://ria.ru/20230304/opolzni-1855787523.html

В Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидают опасные оползни

В Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидают опасные оползни - РИА Новости, 04.03.2023

В Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидают опасные оползни

Очень высокая активность оползневых процессов прогнозируется этой весной на территории Карачаево-Черкесии и Сахалинской области, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T03:00

2023-03-04T03:00

2023-03-04T03:00

происшествия

сахалин

сахалинская область

курильские острова

внии гочс

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Очень высокая активность оползневых процессов прогнозируется этой весной на территории Карачаево-Черкесии и Сахалинской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Эксперты института подготовили прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов на территории страны на весенний период. В частности, очень высокая активность оползневых процессов прогнозируется в Карачаево-Черкесской Республике, на острове Сахалин и с высокой вероятностью юго-западнее Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что проявления эрозии в оврагах с такими же показателями ожидаются на Курильских островах.

https://ria.ru/20230303/kuban-1855512488.html

сахалин

сахалинская область

курильские острова

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происшествия, сахалин, сахалинская область, курильские острова, внии гочс