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В Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидают опасные оползни - РИА Новости, 04.03.2023
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03:00 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/opolzni-1855787523.html
В Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидают опасные оползни
В Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидают опасные оползни - РИА Новости, 04.03.2023
В Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидают опасные оползни
Очень высокая активность оползневых процессов прогнозируется этой весной на территории Карачаево-Черкесии и Сахалинской области, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:00
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происшествия
сахалин
сахалинская область
курильские острова
внии гочс
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Очень высокая активность оползневых процессов прогнозируется этой весной на территории Карачаево-Черкесии и Сахалинской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Эксперты института подготовили прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов на территории страны на весенний период. В частности, очень высокая активность оползневых процессов прогнозируется в Карачаево-Черкесской Республике, на острове Сахалин и с высокой вероятностью юго-западнее Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что проявления эрозии в оврагах с такими же показателями ожидаются на Курильских островах.
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сахалин
сахалинская область
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происшествия, сахалин, сахалинская область, курильские острова, внии гочс
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Курильские острова, ВНИИ ГОЧС
В Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидают опасные оползни

ВНИИ ГОЧС: в Карачаево-Черкесии и на Сахалине ожидаются опасные оползни этой весной

CC BY 2.0 / Кирилл Чеботарь / Клоковский водопад
Клоковский водопад - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
CC BY 2.0 / Кирилл Чеботарь /
Клоковский водопад. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Очень высокая активность оползневых процессов прогнозируется этой весной на территории Карачаево-Черкесии и Сахалинской области, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Эксперты института подготовили прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов на территории страны на весенний период. В частности, очень высокая активность оползневых процессов прогнозируется в Карачаево-Черкесской Республике, на острове Сахалин и с высокой вероятностью юго-западнее Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Вчера, 02:57
Отмечается, что проявления эрозии в оврагах с такими же показателями ожидаются на Курильских островах.
 
ПроисшествияСахалинСахалинская областьКурильские островаВНИИ ГОЧС
 
 
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