https://ria.ru/20230304/obstrel-1855892670.html
Украинские войска обстреляли Юрьевку в ЛНР ракетами из HIMARS
Украинские войска обстреляли Юрьевку в ЛНР ракетами из HIMARS - РИА Новости, 04.03.2023
Украинские войска обстреляли Юрьевку в ЛНР ракетами из HIMARS
Украинские войска в 18.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Юрьевке Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T21:13
2023-03-04T21:13
2023-03-04T21:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сша
bae systems
lockheed martin
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847793714_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f03a0be64a580722231006fe9195143e.jpg
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Юрьевке Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 18.40 по н.п. Юрьевка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
луганская народная республика
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847793714_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b38af899b74dbca7677421ab8c9abe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, сша, bae systems, lockheed martin , сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, США, BAE Systems, Lockheed Martin , СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Юрьевку в ЛНР ракетами из HIMARS
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили по Юрьевке две ракеты из РСЗО HIMARS