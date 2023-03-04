https://ria.ru/20230304/obstrel-1855892670.html

Украинские войска обстреляли Юрьевку в ЛНР ракетами из HIMARS

Украинские войска обстреляли Юрьевку в ЛНР ракетами из HIMARS - РИА Новости, 04.03.2023

Украинские войска обстреляли Юрьевку в ЛНР ракетами из HIMARS

Украинские войска в 18.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Юрьевке Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T21:13

2023-03-04T21:13

2023-03-04T21:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

сша

bae systems

lockheed martin

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Юрьевке Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 18.40 по н.п. Юрьевка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

луганская народная республика

украина

сша

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луганская народная республика, украина, сша, bae systems, lockheed martin , сцкк, происшествия