https://ria.ru/20230304/obstrel-1855890360.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2023

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T20:55

2023-03-04T20:55

2023-03-04T20:55

специальная военная операция на украине

происшествия

сватово

донбасс

кременная

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, в результате обстрела ранена мирная жительница. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855848432.html

сватово

донбасс

кременная

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происшествия, сватово, донбасс, кременная, андрей марочко