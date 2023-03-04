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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/obstrel-1855890360.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 04.03.2023
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T20:55
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специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
донбасс
кременная
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, в результате обстрела ранена мирная жительница. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855848432.html
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происшествия, сватово, донбасс, кременная, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Донбасс, Кременная, Андрей Марочко
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Сватово

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. В 19.05 (совпадает с мск) по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (один снаряд)", - отметил офицер СЦКК.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что, по предварительным данным, в результате обстрела ранена мирная жительница.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.03.2023
Вчера, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСватовоДонбассКременнаяАндрей Марочко
 
 
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