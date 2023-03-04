https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855812598.html

В Москве возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов

В Москве возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов - РИА Новости, 04.03.2023

В Москве возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов

Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:04

2023-03-04T11:04

2023-03-04T11:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее столичный главк МЧС сообщил, что на улице Лобачевского на стройке произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 "квадратов". Один человек погиб и двое пострадали, разбор завалов продолжается. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование ведется под контролем прокуратуры Москвы.

https://ria.ru/20221227/obrushenie-1841769136.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва