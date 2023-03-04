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В Москве возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов - РИА Новости, 04.03.2023
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11:04 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855812598.html
В Москве возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов
В Москве возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов - РИА Новости, 04.03.2023
В Москве возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов
Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:04
2023-03-04T11:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее столичный главк МЧС сообщил, что на улице Лобачевского на стройке произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 "квадратов". Один человек погиб и двое пострадали, разбор завалов продолжается. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование ведется под контролем прокуратуры Москвы.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
В Москве возбудили уголовное дело после обрушения строительных лесов

Прокуратура заявила о возбуждении дела после обрушения строительных лесов на западе Москвы

© Фото : ГУ МЧС России по г.Москве/TelegramОбрушение строительных лесов на улице Лобачевского в Москве
Обрушение строительных лесов на улице Лобачевского в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по г.Москве/Telegram
Обрушение строительных лесов на улице Лобачевского в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после обрушения строительных лесов на западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее столичный главк МЧС сообщил, что на улице Лобачевского на стройке произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 "квадратов". Один человек погиб и двое пострадали, разбор завалов продолжается.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование ведется под контролем прокуратуры Москвы.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
 
 
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