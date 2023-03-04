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В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов - РИА Новости, 04.03.2023
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10:17 04.03.2023 (обновлено: 13:46 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855808701.html
В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов
В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов - РИА Новости, 04.03.2023
В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов
При обрушении строительных лесов на западе Москвы один человек погиб и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:17
2023-03-04T13:46
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При обрушении строительных лесов на западе Москвы один человек погиб и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительным данным, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции", — говорится в публикации. В прокуратуре добавили, что по факту обрушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Надзорное ведомство взяло ход расследования под контроль.По информации московского главка МЧС, ЧП произошло на стройке на улице Лобачевского. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Из-под завалов удалось спасти одного человека.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов

Один человек погиб и двое пострадали при обрушении лесов на улице Лобачевского в Москве

© Фото : ГУ МЧС России по г.Москве/TelegramОбрушение строительных лесов на улице Лобачевского в Москве
Обрушение строительных лесов на улице Лобачевского в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по г.Москве/Telegram
Обрушение строительных лесов на улице Лобачевского в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При обрушении строительных лесов на западе Москвы один человек погиб и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"По предварительным данным, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции", — говорится в публикации.
В прокуратуре добавили, что по факту обрушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Надзорное ведомство взяло ход расследования под контроль.
По информации московского главка МЧС, ЧП произошло на стройке на улице Лобачевского. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Из-под завалов удалось спасти одного человека.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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