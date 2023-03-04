https://ria.ru/20230304/obrushenie-1855808701.html

В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов

В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов - РИА Новости, 04.03.2023

В Москве один человек погиб при обрушении строительных лесов

При обрушении строительных лесов на западе Москвы один человек погиб и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:17

2023-03-04T10:17

2023-03-04T13:46

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. При обрушении строительных лесов на западе Москвы один человек погиб и двое пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "По предварительным данным, в результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. В настоящее время идет разбор обрушившейся конструкции", — говорится в публикации. В прокуратуре добавили, что по факту обрушения возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Надзорное ведомство взяло ход расследования под контроль.По информации московского главка МЧС, ЧП произошло на стройке на улице Лобачевского. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Из-под завалов удалось спасти одного человека.

https://ria.ru/20221227/obrushenie-1841769136.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)