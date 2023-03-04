https://ria.ru/20230304/nepogoda-1855789667.html

СМИ: из-за непогоды в США погибли пять человек

СМИ: из-за непогоды в США погибли пять человек - РИА Новости, 04.03.2023

СМИ: из-за непогоды в США погибли пять человек

Обширный штормовой фронт, который движется с юга на северо-восток США, унес жизни по меньшей мере пяти человек в нескольких американских штатах, передает... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T03:54

2023-03-04T03:54

2023-03-04T03:54

в мире

алабама

сша

техас

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Обширный штормовой фронт, который движется с юга на северо-восток США, унес жизни по меньшей мере пяти человек в нескольких американских штатах, передает агентство AP. Сильные ветры повреждали постройки, ломали деревья, обрывали линии электропередачи, несли с собой обильные осадки и похолодание в Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и ряде других штатов. В Алабаме, по данным агентства, трое погибли под упавшими деревьями. Свалившаяся на машину ветка стала причиной смерти женщины в Миссисипи. В Арканзасе утонул мужчина, застигнутый паводком в своем автомобиле. По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, в пяти американских штатах без электричества остались свыше миллиона потребителей – домохозяйств и предприятий. Штормовой фронт ранее принес редкие снегопады в Калифорнию, а теперь движется в направлении штатов Новой Англии, где в ночь на субботу также ожидаются обильные осадки.

https://ria.ru/20230304/laviny-1855787987.html

https://ria.ru/20230222/braziliya-1853587457.html

алабама

сша

техас

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в мире, алабама, сша, техас