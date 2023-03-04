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СМИ: из-за непогоды в США погибли пять человек - РИА Новости, 04.03.2023
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03:54 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/nepogoda-1855789667.html
СМИ: из-за непогоды в США погибли пять человек
СМИ: из-за непогоды в США погибли пять человек - РИА Новости, 04.03.2023
СМИ: из-за непогоды в США погибли пять человек
Обширный штормовой фронт, который движется с юга на северо-восток США, унес жизни по меньшей мере пяти человек в нескольких американских штатах, передает... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:54
2023-03-04T03:54
в мире
алабама
сша
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Обширный штормовой фронт, который движется с юга на северо-восток США, унес жизни по меньшей мере пяти человек в нескольких американских штатах, передает агентство AP. Сильные ветры повреждали постройки, ломали деревья, обрывали линии электропередачи, несли с собой обильные осадки и похолодание в Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и ряде других штатов. В Алабаме, по данным агентства, трое погибли под упавшими деревьями. Свалившаяся на машину ветка стала причиной смерти женщины в Миссисипи. В Арканзасе утонул мужчина, застигнутый паводком в своем автомобиле. По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, в пяти американских штатах без электричества остались свыше миллиона потребителей – домохозяйств и предприятий. Штормовой фронт ранее принес редкие снегопады в Калифорнию, а теперь движется в направлении штатов Новой Англии, где в ночь на субботу также ожидаются обильные осадки.
https://ria.ru/20230304/laviny-1855787987.html
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в мире, алабама, сша, техас
В мире, Алабама, США, Техас
СМИ: из-за непогоды в США погибли пять человек

AP: из-за непогоды в США погибли пять человек

© AP Photo / Jeffrey T. BarnesПоследствия снегопада в западной части Нью-Йорка
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Последствия снегопада в западной части Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Обширный штормовой фронт, который движется с юга на северо-восток США, унес жизни по меньшей мере пяти человек в нескольких американских штатах, передает агентство AP.
Сильные ветры повреждали постройки, ломали деревья, обрывали линии электропередачи, несли с собой обильные осадки и похолодание в Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и ряде других штатов.
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03:09
В Алабаме, по данным агентства, трое погибли под упавшими деревьями. Свалившаяся на машину ветка стала причиной смерти женщины в Миссисипи. В Арканзасе утонул мужчина, застигнутый паводком в своем автомобиле.
По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, в пяти американских штатах без электричества остались свыше миллиона потребителей – домохозяйств и предприятий.
Штормовой фронт ранее принес редкие снегопады в Калифорнию, а теперь движется в направлении штатов Новой Англии, где в ночь на субботу также ожидаются обильные осадки.
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