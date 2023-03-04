https://ria.ru/20230304/muzhchina-1855820630.html

Погибший от атаки диверсантов в Брянской области сам вызывался возить детей

Погибший от атаки диверсантов в Брянской области сам вызывался возить детей - РИА Новости, 04.03.2023

Погибший от атаки диверсантов в Брянской области сам вызывался возить детей

Леонид Голованов, один из убитых украинскими диверсантами в Брянской области, самостоятельно вызвался подвозить детей до школы из-за неспокойной обстановки в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:20

2023-03-04T12:20

2023-03-04T12:48

брянская область

московская область (подмосковье)

происшествия

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КЛИМОВО (Брянская область), 4 мар - РИА Новости. Леонид Голованов, один из убитых украинскими диверсантами в Брянской области, самостоятельно вызвался подвозить детей до школы из-за неспокойной обстановки в приграничных селах, рассказал в субботу журналистам племянник убитого украинскими диверсантами Леонида Голованова Игорь. "Получается, он детей возил в школу, потому что автобусы отказались. Я так понимаю, потому что ситуация такая опасная... И в этот раз он вез, и это случилось", - рассказал он. По словам племянника погибшего, Голованов сам вызвался возить детей в школу, потому что никогда не отказывал в помощи другим. "Вы спросите у любого человека, он всегда всем помогал, вряд ли будет какое-либо плохое слово о нем. Много где работал", - добавил Игорь. По словам племянника, сам он был на работе в Подмосковье, когда ему сообщили о гибели дяди. "Наверное, часов в 12 я узнал. Позвонил родственникам, родным всем, еще даже они не знали. Предупредил, чтоб узнали, что случилось, так как я не на месте. И мы, получается, и родичи, целый день, считай, все сидели в ожидании, не знали, что случилось. Наш губернатор (Александр) Богомаз уже дал информацию официальную, что человек умер, а семья сидела вся на взводе, мы не знали даже точную информацию, нам никто не сообщил, живой, не живой, мертвый", - вспоминает племянник. Он добавил, что привез в Климово также родную дочь погибшего на прощание с отцом.

https://ria.ru/20230303/postradavshiy-1855717126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, московская область (подмосковье), происшествия