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Погибший от атаки диверсантов в Брянской области сам вызывался возить детей
Погибший от атаки диверсантов в Брянской области сам вызывался возить детей - РИА Новости, 04.03.2023
Погибший от атаки диверсантов в Брянской области сам вызывался возить детей
Леонид Голованов, один из убитых украинскими диверсантами в Брянской области, самостоятельно вызвался подвозить детей до школы из-за неспокойной обстановки в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:20
2023-03-04T12:20
2023-03-04T12:48
брянская область
московская область (подмосковье)
происшествия
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КЛИМОВО (Брянская область), 4 мар - РИА Новости. Леонид Голованов, один из убитых украинскими диверсантами в Брянской области, самостоятельно вызвался подвозить детей до школы из-за неспокойной обстановки в приграничных селах, рассказал в субботу журналистам племянник убитого украинскими диверсантами Леонида Голованова Игорь. "Получается, он детей возил в школу, потому что автобусы отказались. Я так понимаю, потому что ситуация такая опасная... И в этот раз он вез, и это случилось", - рассказал он. По словам племянника погибшего, Голованов сам вызвался возить детей в школу, потому что никогда не отказывал в помощи другим. "Вы спросите у любого человека, он всегда всем помогал, вряд ли будет какое-либо плохое слово о нем. Много где работал", - добавил Игорь. По словам племянника, сам он был на работе в Подмосковье, когда ему сообщили о гибели дяди. "Наверное, часов в 12 я узнал. Позвонил родственникам, родным всем, еще даже они не знали. Предупредил, чтоб узнали, что случилось, так как я не на месте. И мы, получается, и родичи, целый день, считай, все сидели в ожидании, не знали, что случилось. Наш губернатор (Александр) Богомаз уже дал информацию официальную, что человек умер, а семья сидела вся на взводе, мы не знали даже точную информацию, нам никто не сообщил, живой, не живой, мертвый", - вспоминает племянник. Он добавил, что привез в Климово также родную дочь погибшего на прощание с отцом.
https://ria.ru/20230303/postradavshiy-1855717126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, московская область (подмосковье), происшествия
Брянская область, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Погибший от атаки диверсантов в Брянской области сам вызывался возить детей
Племянник убитого украинскими диверсантами рассказал, что он сам вызывался подвозить детей
КЛИМОВО (Брянская область), 4 мар - РИА Новости. Леонид Голованов, один из убитых украинскими диверсантами в Брянской области, самостоятельно вызвался подвозить детей до школы из-за неспокойной обстановки в приграничных селах, рассказал в субботу журналистам племянник убитого украинскими диверсантами Леонида Голованова Игорь.
"Получается, он детей возил в школу, потому что автобусы отказались. Я так понимаю, потому что ситуация такая опасная... И в этот раз он вез, и это случилось", - рассказал он.
По словам племянника погибшего, Голованов сам вызвался возить детей в школу, потому что никогда не отказывал в помощи другим.
"Вы спросите у любого человека, он всегда всем помогал, вряд ли будет какое-либо плохое слово о нем. Много где работал", - добавил Игорь.
По словам племянника, сам он был на работе в Подмосковье, когда ему сообщили о гибели дяди.
"Наверное, часов в 12 я узнал. Позвонил родственникам, родным всем, еще даже они не знали. Предупредил, чтоб узнали, что случилось, так как я не на месте. И мы, получается, и родичи, целый день, считай, все сидели в ожидании, не знали, что случилось. Наш губернатор (Александр) Богомаз уже дал информацию официальную, что человек умер, а семья сидела вся на взводе, мы не знали даже точную информацию, нам никто не сообщил, живой, не живой, мертвый", - вспоминает племянник.
Он добавил, что привез в Климово также родную дочь погибшего на прощание с отцом.
При нападении украинской ДРГ на брянские села также пострадал мужчина