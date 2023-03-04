https://ria.ru/20230304/moskva-1855814601.html

Ефимов: проект теплосетей в Москве оплатят инфраструктурные облигации

Ефимов: проект теплосетей в Москве оплатят инфраструктурные облигации - РИА Новости, 04.03.2023

Ефимов: проект теплосетей в Москве оплатят инфраструктурные облигации

Строительство магистральных теплосетей в Мневниковской пойме профинансируют за счет инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:25

2023-03-04T11:25

2023-03-04T11:25

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Строительство магистральных теплосетей в Мневниковской пойме профинансируют за счет инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что в ходе застройки Мневниковской поймы планируется возведение более 2,5 миллиона квадратных метров жилых, а также социальных и общественно-деловых площадей."Льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ" позволяет компаниям, строящим коммунальную и электроэнергетическую инфраструктуру, финансировать проекты на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, а сэкономленные средства направлять на другие инфраструктурные проекты", - пояснила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она добавила, что Москва активно содействует в привлечении ресурсоснабжающими организациями таких займов, что позволяет существенно ускорять реализацию важных для города проектов.Ранее было одобрено льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций проекта строительства в столице завода по очистке сточных вод.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)