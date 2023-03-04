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Ефимов: проект теплосетей в Москве оплатят инфраструктурные облигации - РИА Новости, 04.03.2023
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11:25 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/moskva-1855814601.html
Ефимов: проект теплосетей в Москве оплатят инфраструктурные облигации
Ефимов: проект теплосетей в Москве оплатят инфраструктурные облигации - РИА Новости, 04.03.2023
Ефимов: проект теплосетей в Москве оплатят инфраструктурные облигации
Строительство магистральных теплосетей в Мневниковской пойме профинансируют за счет инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:25
2023-03-04T11:25
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Строительство магистральных теплосетей в Мневниковской пойме профинансируют за счет инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что в ходе застройки Мневниковской поймы планируется возведение более 2,5 миллиона квадратных метров жилых, а также социальных и общественно-деловых площадей."Льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ" позволяет компаниям, строящим коммунальную и электроэнергетическую инфраструктуру, финансировать проекты на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, а сэкономленные средства направлять на другие инфраструктурные проекты", - пояснила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Она добавила, что Москва активно содействует в привлечении ресурсоснабжающими организациями таких займов, что позволяет существенно ускорять реализацию важных для города проектов.Ранее было одобрено льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций проекта строительства в столице завода по очистке сточных вод.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: проект теплосетей в Москве оплатят инфраструктурные облигации

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Строительство магистральных теплосетей в Мневниковской пойме профинансируют за счет инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Реализацией проекта займется компания "МОЭК", которой будет предоставлен льготный заем от "ДОМ.РФ" на сумму более трех миллиардов рублей по ставке 4% годовых. В результате теплоснабжением будут обеспечены более восьми тысяч семей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он уточнил, что в ходе застройки Мневниковской поймы планируется возведение более 2,5 миллиона квадратных метров жилых, а также социальных и общественно-деловых площадей.
"Льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ" позволяет компаниям, строящим коммунальную и электроэнергетическую инфраструктуру, финансировать проекты на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, а сэкономленные средства направлять на другие инфраструктурные проекты", - пояснила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она добавила, что Москва активно содействует в привлечении ресурсоснабжающими организациями таких займов, что позволяет существенно ускорять реализацию важных для города проектов.
Ранее было одобрено льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций проекта строительства в столице завода по очистке сточных вод.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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