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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит площади для выпуска медтехники
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит площади для выпуска медтехники - РИА Новости, 04.03.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит площади для выпуска медтехники
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" расширит площади производственных объектов для увеличения серийного выпуска медицинского... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:08
2023-03-04T09:08
2023-03-04T09:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" расширит площади производственных объектов для увеличения серийного выпуска медицинского оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.ТЗМОИ, основанный в 1962 году в Тюмени, в 2018 году перенес основную производственную площадку в Москву на территорию ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь завод начал активно работать в направлении импортозамещения и наращивания темпов локализации производства, что помогло в 2022 году оперативно заменить более 60% импортных комплектующих в выпускаемых изделиях.По словам Овчинского, процесс локализации происходит за счет размещения новых производственных мощностей на территории России, а также использования компонентов собственного производства либо производства других российских предприятий. Сегодня некоторые линейки оборудования ТЗМОИ, например дезинфекционно-моечные машины, имеют 100-процентную долю локализации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" расширит площади производственных объектов для увеличения серийного выпуска медицинского оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов" (ТЗМОИ) увеличивает локализацию производства продукции собственной разработки: паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования. После работ по расширению площадь завода увеличится вдвое и составит около 3,2 тысячи квадратных метров", - отметил глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
ТЗМОИ, основанный в 1962 году в Тюмени, в 2018 году перенес основную производственную площадку в Москву на территорию ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь завод начал активно работать в направлении импортозамещения и наращивания темпов локализации производства, что помогло в 2022 году оперативно заменить более 60% импортных комплектующих в выпускаемых изделиях.
По словам Овчинского, процесс локализации происходит за счет размещения новых производственных мощностей на территории России, а также использования компонентов собственного производства либо производства других российских предприятий. Сегодня некоторые линейки оборудования ТЗМОИ, например дезинфекционно-моечные машины, имеют 100-процентную долю локализации.