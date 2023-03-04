https://ria.ru/20230304/moskva-1855800496.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит площади для выпуска медтехники

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит площади для выпуска медтехники - РИА Новости, 04.03.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы расширит площади для выпуска медтехники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" расширит площади производственных объектов для увеличения серийного выпуска медицинского... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:08

2023-03-04T09:08

2023-03-04T09:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" расширит площади производственных объектов для увеличения серийного выпуска медицинского оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.ТЗМОИ, основанный в 1962 году в Тюмени, в 2018 году перенес основную производственную площадку в Москву на территорию ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь завод начал активно работать в направлении импортозамещения и наращивания темпов локализации производства, что помогло в 2022 году оперативно заменить более 60% импортных комплектующих в выпускаемых изделиях.По словам Овчинского, процесс локализации происходит за счет размещения новых производственных мощностей на территории России, а также использования компонентов собственного производства либо производства других российских предприятий. Сегодня некоторые линейки оборудования ТЗМОИ, например дезинфекционно-моечные машины, имеют 100-процентную долю локализации.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский