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Ученый рассказал о сотрудничестве ОАЭ и России в программах освоения Марса - РИА Новости, 04.03.2023
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Наука
 
18:07 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/mars-1855868325.html
Ученый рассказал о сотрудничестве ОАЭ и России в программах освоения Марса
Ученый рассказал о сотрудничестве ОАЭ и России в программах освоения Марса - РИА Новости, 04.03.2023
Ученый рассказал о сотрудничестве ОАЭ и России в программах освоения Марса
Объединенные Арабские Эмираты сотрудничают с космическими агентствами США и России в проведении научных экспериментов, призванных помочь человечеству в будущем... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T18:07
2023-03-04T18:07
наука
космос - риа наука
россия
марс
байконур (город)
хаззаа аль-мансури
роскосмос
наса
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МЫС КАНАВЕРАЛ (США), 4 мар – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты сотрудничают с космическими агентствами США и России в проведении научных экспериментов, призванных помочь человечеству в будущем заселить Марс, заявил РИА Новости старший директор Департамента космической техники Космического центра Мухаммед бин Рашид Амир аль-Гафери. "Строительство поселений на Марсе требует развитого международного сотрудничества. Одна из задач, над которыми мы работаем, состоит в налаживании международного сотрудничества на организационном уровне, а также поиске новых партнеров, с которыми можно работать по данному направлению", - сказал аль-Гафери в беседе с агентством в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида. По его словам, одно из направлений работы эмиратского космического центра состоит в том, чтобы изучить имеющиеся на поверхности Луны и Марса ресурсы, а также то, как именно человек может их применить для последующего заселения этих небесных тел. "Мы проводим множество научных экспериментов совместно с Роскосмосом и НАСА в рамках аналоговых миссий, чтобы убедиться, что мы сможем доставить людей на Марс и создать им условия для жизни", - пояснил собеседник агентства. Ученый добавил, что нынешнее поколение исследователей, вероятно, не доживет до того момента, когда столь амбициозные планы будут воплощены. Между тем, отмечает он, "мы должны убедиться, что передадим следующему поколению что-то, из чего оно сможем извлечь пользу для себя". Аль-Гафери, прежде посещавший Байконур в рамках рабочей поездки, с теплом и ностальгией отозвался о российских коллегах и выразил уверенность в том, что сотрудничество между исследователями космоса в России и ОАЭ будет продолжаться и дальше. "Мне, к сожалению, не довелось провести много времени в России, однако первые два (ракетных) пуска мы осуществили совместно с РФ. Я провел, как мне кажется, почти месяц на Байконуре. Нам понравилось. Атмосфера, царящая там, уникальна, и у меня навсегда остались прекрасные воспоминания о работе в России. Мы продолжим сотрудничать с ней и дальше", - поведал эмиратский ученый. ОАЭ запланировали на ближайшем году обширную программу освоения космоса, которая стартовала с отправки на Международную космическую станцию в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. Сейчас страна ведет отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планирует осуществить первую высадку на Марсе к 2037 году.
https://ria.ru/20221031/mars-1827517265.html
https://ria.ru/20220930/uchenye-1820550802.html
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россия
марс
байконур (город)
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космос - риа наука, россия, марс, байконур (город), хаззаа аль-мансури, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Марс, Байконур (город), Хаззаа аль-Мансури, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
Ученый рассказал о сотрудничестве ОАЭ и России в программах освоения Марса

Ученый аль-Гафери: ОАЭ разрабатывают с Россией и США программы по заселению Марса

© ISROПолный снимок Марса
Полный снимок Марса
© ISRO
Полный снимок Марса. Архивное фото
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МЫС КАНАВЕРАЛ (США), 4 мар – РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты сотрудничают с космическими агентствами США и России в проведении научных экспериментов, призванных помочь человечеству в будущем заселить Марс, заявил РИА Новости старший директор Департамента космической техники Космического центра Мухаммед бин Рашид Амир аль-Гафери.
"Строительство поселений на Марсе требует развитого международного сотрудничества. Одна из задач, над которыми мы работаем, состоит в налаживании международного сотрудничества на организационном уровне, а также поиске новых партнеров, с которыми можно работать по данному направлению", - сказал аль-Гафери в беседе с агентством в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида.
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По его словам, одно из направлений работы эмиратского космического центра состоит в том, чтобы изучить имеющиеся на поверхности Луны и Марса ресурсы, а также то, как именно человек может их применить для последующего заселения этих небесных тел.
"Мы проводим множество научных экспериментов совместно с Роскосмосом и НАСА в рамках аналоговых миссий, чтобы убедиться, что мы сможем доставить людей на Марс и создать им условия для жизни", - пояснил собеседник агентства.
Ученый добавил, что нынешнее поколение исследователей, вероятно, не доживет до того момента, когда столь амбициозные планы будут воплощены. Между тем, отмечает он, "мы должны убедиться, что передадим следующему поколению что-то, из чего оно сможем извлечь пользу для себя".
Аль-Гафери, прежде посещавший Байконур в рамках рабочей поездки, с теплом и ностальгией отозвался о российских коллегах и выразил уверенность в том, что сотрудничество между исследователями космоса в России и ОАЭ будет продолжаться и дальше.
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"Мне, к сожалению, не довелось провести много времени в России, однако первые два (ракетных) пуска мы осуществили совместно с РФ. Я провел, как мне кажется, почти месяц на Байконуре. Нам понравилось. Атмосфера, царящая там, уникальна, и у меня навсегда остались прекрасные воспоминания о работе в России. Мы продолжим сотрудничать с ней и дальше", - поведал эмиратский ученый.
ОАЭ запланировали на ближайшем году обширную программу освоения космоса, которая стартовала с отправки на Международную космическую станцию в 2019 году первого эмиратского космонавта Хаззаа аль-Мансури. Сейчас страна ведет отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд и планирует осуществить первую высадку на Марсе к 2037 году.
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияМарсБайконур (город)Хаззаа аль-МансуриРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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