https://ria.ru/20230304/lokator-1855830133.html
ВС России уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300
ВС России уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 04.03.2023
ВС России уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300
Российские военные в ДНР уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:32
2023-03-04T13:32
2023-03-04T17:59
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
дружковка
зрк с-300
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_7a28b823c8c30b8f0a0f86a8da703cc8.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855829250.html
россия
донецкая народная республика
дружковка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_221:114:2798:2047_1920x0_80_0_0_74eeb173a64bb67b1fb6fb674f42e5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, дружковка, зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Дружковка, ЗРК С-300, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300
Российские военные уничтожили в ДНР радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300