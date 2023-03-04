https://ria.ru/20230304/lokator-1855830133.html

ВС России уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300

ВС России уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 04.03.2023

ВС России уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК С-300

Российские военные в ДНР уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:32

2023-03-04T13:32

2023-03-04T17:59

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

дружковка

зрк с-300

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные в ДНР уничтожили радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855829250.html

россия

донецкая народная республика

дружковка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, дружковка, зрк с-300, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины