https://ria.ru/20230304/lavrov-1855810805.html

"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова

"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова - РИА Новости, 04.03.2023

"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова

Пользователи Twitter активно обсуждают кадры прибытия министров иностранных дел Германии и России Анналены Бербок и Сергея Лаврова на встречу глав МИД G20 в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:48

2023-03-04T10:48

2023-03-04T15:22

в мире

индия

россия

нью-дели

сергей лавров

анналена бербок

большая двадцатка

германия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают кадры прибытия министров иностранных дел Германии и России Анналены Бербок и Сергея Лаврова на встречу глав МИД G20 в Индии. Видео публикует RT DE."Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована", — написал один из комментаторов. "Никто не приветствует поджигателя конфликта", — отметил другой. "Это просто прекрасно", — заявил третий. "На это было действительно неловко смотреть!" — поделился мнением еще один пользователь. "Мы живем в новом мировом порядке", — подытожили читатели. Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. В ней также принимали участие специально приглашенные Индией министры и международные организации.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

индия

россия

нью-дели

германия

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в мире, индия, россия, нью-дели, сергей лавров, анналена бербок, большая двадцатка, германия