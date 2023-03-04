"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова
В Twitter считают, что разница в приеме Лаврова и Бербок в Индии показала влияние России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 в Нью-Дели
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 в Нью-Дели
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают кадры прибытия министров иностранных дел Германии и России Анналены Бербок и Сергея Лаврова на встречу глав МИД G20 в Индии. Видео публикует RT DE.
"Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована", — написал один из комментаторов.
"Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована", — написал один из комментаторов.
"Никто не приветствует поджигателя конфликта", — отметил другой.
"Это просто прекрасно", — заявил третий.
"На это было действительно неловко смотреть!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Мы живем в новом мировом порядке", — подытожили читатели.
Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. В ней также принимали участие специально приглашенные Индией министры и международные организации.
"Это просто прекрасно", — заявил третий.
"На это было действительно неловко смотреть!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Мы живем в новом мировом порядке", — подытожили читатели.
Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. В ней также принимали участие специально приглашенные Индией министры и международные организации.