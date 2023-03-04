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"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова - РИА Новости, 04.03.2023
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10:48 04.03.2023 (обновлено: 15:22 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/lavrov-1855810805.html
"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова
"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова - РИА Новости, 04.03.2023
"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова
Пользователи Twitter активно обсуждают кадры прибытия министров иностранных дел Германии и России Анналены Бербок и Сергея Лаврова на встречу глав МИД G20 в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:48
2023-03-04T15:22
в мире
индия
россия
нью-дели
сергей лавров
анналена бербок
большая двадцатка
германия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают кадры прибытия министров иностранных дел Германии и России Анналены Бербок и Сергея Лаврова на встречу глав МИД G20 в Индии. Видео публикует RT DE."Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована", — написал один из комментаторов. "Никто не приветствует поджигателя конфликта", — отметил другой. "Это просто прекрасно", — заявил третий. "На это было действительно неловко смотреть!" — поделился мнением еще один пользователь. "Мы живем в новом мировом порядке", — подытожили читатели. Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. В ней также принимали участие специально приглашенные Индией министры и международные организации.
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в мире, индия, россия, нью-дели, сергей лавров, анналена бербок, большая двадцатка, германия
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Сергей Лавров, Анналена Бербок, Большая двадцатка, Германия
"Неловко смотреть". В Сети сравнили, как Индия принимала Бербок и Лаврова

В Twitter считают, что разница в приеме Лаврова и Бербок в Индии показала влияние России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 в Нью-Дели
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают кадры прибытия министров иностранных дел Германии и России Анналены Бербок и Сергея Лаврова на встречу глав МИД G20 в Индии. Видео публикует RT DE.

"Но ведь нам все время говорят, что Россия изолирована", — написал один из комментаторов.
"Никто не приветствует поджигателя конфликта", — отметил другой.

"Это просто прекрасно", — заявил третий.

"На это было действительно неловко смотреть!" — поделился мнением еще один пользователь.

"Мы живем в новом мировом порядке", — подытожили читатели.

Встреча глав МИД "Большой двадцатки" прошла в Нью-Дели 1-2 марта. В ней также принимали участие специально приглашенные Индией министры и международные организации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20
2 марта, 11:15
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиСергей ЛавровАнналена БербокБольшая двадцаткаГермания
 
 
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