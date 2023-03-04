https://ria.ru/20230304/lavina-1855865466.html

На лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека

На лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека - РИА Новости, 04.03.2023

На лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека

Лавина сошла на лыжников в турецком Артвине, на северо-востоке страны, два человека погибли, семеро ранены, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:43

2023-03-04T17:43

2023-03-04T17:49

в мире

турция

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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Лавина сошла на лыжников в турецком Артвине, на северо-востоке страны, два человека погибли, семеро ранены, сообщил телеканал TRT Haber."Лавина сошла на граждан, катающихся на лыжах на плато Яйлалар деревни Олгунлар. По предварительным данным, 2 человека погибли и 7 человек получили различные травмы. Согласно письменному заявлению губернаторства, лавина сошла на лыжников около 15.00 (совпадает с мск)", - передал телеканал.При координации провинциального управления АFАD (управление по ликвидации последствий стихийный бедствий) все соответствующие группы продолжают работу по данному инциденту.

https://ria.ru/20230221/elbrus-1853332226.html

турция

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в мире, турция