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На лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека - РИА Новости, 04.03.2023
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17:43 04.03.2023 (обновлено: 17:49 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/lavina-1855865466.html
На лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека
На лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека - РИА Новости, 04.03.2023
На лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека
Лавина сошла на лыжников в турецком Артвине, на северо-востоке страны, два человека погибли, семеро ранены, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:43
2023-03-04T17:49
в мире
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АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Лавина сошла на лыжников в турецком Артвине, на северо-востоке страны, два человека погибли, семеро ранены, сообщил телеканал TRT Haber."Лавина сошла на граждан, катающихся на лыжах на плато Яйлалар деревни Олгунлар. По предварительным данным, 2 человека погибли и 7 человек получили различные травмы. Согласно письменному заявлению губернаторства, лавина сошла на лыжников около 15.00 (совпадает с мск)", - передал телеканал.При координации провинциального управления АFАD (управление по ликвидации последствий стихийный бедствий) все соответствующие группы продолжают работу по данному инциденту.
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в мире, турция
В мире, Турция
На лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека

TRT Haber: на лыжников в Турции обрушилась лавина, погибли два человека, семь пострадали

© iStock.com / 1001slideСнежная долина в Турции
Снежная долина в Турции - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© iStock.com / 1001slide
Снежная долина в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Лавина сошла на лыжников в турецком Артвине, на северо-востоке страны, два человека погибли, семеро ранены, сообщил телеканал TRT Haber.
"Лавина сошла на граждан, катающихся на лыжах на плато Яйлалар деревни Олгунлар. По предварительным данным, 2 человека погибли и 7 человек получили различные травмы. Согласно письменному заявлению губернаторства, лавина сошла на лыжников около 15.00 (совпадает с мск)", - передал телеканал.
При координации провинциального управления АFАD (управление по ликвидации последствий стихийный бедствий) все соответствующие группы продолжают работу по данному инциденту.
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