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Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 04.03.2023 (обновлено: 09:45 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/kremennaya-1855795021.html
Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке
Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 04.03.2023
Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке
На Кременском участке фронта российские войска максимально близко подошли к украинским позициям, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:35
2023-03-04T09:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
кременная
киев
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. На Кременском участке фронта российские войска максимально близко подошли к украинским позициям, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволяет российским военным вести с украинскими боевиками диалог без средств связи.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Киев регулярно обстреливает Кременную и периодически пытается прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230304/drg-1855790166.html
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безопасность, донбасс, кременная, киев, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Кременная, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке

Марочко: позиции войск России и Украины в ряде районов под Кременной разделяют 40 метров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил России
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. На Кременском участке фронта российские войска максимально близко подошли к украинским позициям, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"Южнее населенного пункта Кременная между нашими позициями и позициями противника не осталось так называемых серых зон. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров", — сказал он.

По его словам, это позволяет российским военным вести с украинскими боевиками диалог без средств связи.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Киев регулярно обстреливает Кременную и периодически пытается прорвать оборону на этом участке.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассКременнаяКиевАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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