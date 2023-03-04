https://ria.ru/20230304/kremennaya-1855795021.html

Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке

Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 04.03.2023

Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке

На Кременском участке фронта российские войска максимально близко подошли к украинским позициям, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T07:35

2023-03-04T07:35

2023-03-04T09:45

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

кременная

киев

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. На Кременском участке фронта российские войска максимально близко подошли к украинским позициям, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволяет российским военным вести с украинскими боевиками диалог без средств связи.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Киев регулярно обстреливает Кременную и периодически пытается прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230304/drg-1855790166.html

донбасс

кременная

киев

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2023

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безопасность, донбасс, кременная, киев, андрей марочко, вооруженные силы рф