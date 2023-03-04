https://ria.ru/20230304/kremennaya-1855795021.html
Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке
Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке - РИА Новости, 04.03.2023
Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке
На Кременском участке фронта российские войска максимально близко подошли к украинским позициям, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:35
2023-03-04T07:35
2023-03-04T09:45
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
кременная
киев
андрей марочко
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837973805_0:279:3071:2006_1920x0_80_0_0_966b7c72f3c63597adc01baaeda1e328.jpg
ЛУГАНСК, 4 мар — РИА Новости. На Кременском участке фронта российские войска максимально близко подошли к украинским позициям, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволяет российским военным вести с украинскими боевиками диалог без средств связи.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. Киев регулярно обстреливает Кременную и периодически пытается прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230304/drg-1855790166.html
донбасс
кременная
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837973805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddfa2eb120f5a661157ff242fd5c8528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, кременная, киев, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Кременная, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские войска максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке
Марочко: позиции войск России и Украины в ряде районов под Кременной разделяют 40 метров