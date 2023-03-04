https://ria.ru/20230304/korruptsiya-1855874853.html

На Украине утвердили государственную антикоррупционную программу

На Украине утвердили государственную антикоррупционную программу - РИА Новости, 04.03.2023

На Украине утвердили государственную антикоррупционную программу

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в субботу, что кабинет министров утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T19:02

2023-03-04T19:02

2023-03-04T19:02

в мире

украина

молдавия

денис шмыгаль

евросоюз

еврокомиссия

владимир зеленский

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847088171_0:167:3122:1923_1920x0_80_0_0_46b2133d438b80609892590da9eb25e0.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в субботу, что кабинет министров утвердил государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы. "Сегодня правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Премьер уточнил, что программа содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирование негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечение неотвратимой ответственности за коррупцию. Шмыгаль добавил, что такой документ должен оставаться "живым, открытым для предложений и дополнений". Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС назвала несколько условий, среди которых - усиление борьбы с коррупцией. По словам Геращенко, возврат декларирования не заменит добросовестность работы антикоррупционных структур, что похоже больше на имитацию "борьбы с коррупцией". Геращенко отметила, что безнаказанность и коррупция, которая есть на Украине - следствие политической цензуры, "никакие законы не стали предохранителями авторитаризма". Последние дела по коррупции соответствующие структуры открыли в результате журналистских расследований, подчеркнула она. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230122/ukraina-1846613989.html

https://ria.ru/20230303/deklaratsiya-1855689236.html

украина

молдавия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, молдавия, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский, брюссель