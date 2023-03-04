https://ria.ru/20230304/korruptsiya-1855833594.html

Руководителей госпредприятия "Башавтотранс" заподозрили во взяточничестве

Руководителей госпредприятия "Башавтотранс" заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 04.03.2023

Руководителей госпредприятия "Башавтотранс" заподозрили во взяточничестве

Трое должностных лиц госпредприятия "Башавтотранс" подозреваются в получении взяток от водителей автобусов за предоставление им более выгодных условий работы,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:04

2023-03-04T14:04

2023-03-04T14:04

происшествия

россия

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УФА, 4 мар - РИА Новости. Трое должностных лиц госпредприятия "Башавтотранс" подозреваются в получении взяток от водителей автобусов за предоставление им более выгодных условий работы, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. По предварительным данным полиции, сотрудники автотранспортного предприятия с 2018 по 2022 год получали незаконные денежные вознаграждения за предоставление водителям наиболее выгодных условий труда. "Подозреваемые работали на предприятие на различных руководящих должностях, их возраст составляет от 30 до 50 лет. Задержанные дали признательные показания", - говорится в сообщении. В ходе проведенного комплекса мероприятий из рабочего кабинета одного из сотрудников были изъяты денежные средства в размере 360 тысяч рублей, предположительно полученные в качестве взяток. Также изъята кадровая, бухгалтерская и черновая документации, информирует МВД по Башкирии. СУСК России по республике возбудил уголовное дело по статье УК РФ (получение взятки). Следователи сообщают, что под подозрение попали три начальника автоколонн предприятия. "Подозреваемые получали незаконное денежное вознаграждение от водителей автобусов за предоставление им более выгодных условий по времени работы и маршрутам, а также за осуществление общего покровительства по службе, не привлекая их к дисциплинарной ответственности в случае допущения нарушений условий трудового договора. Суммы незаконного денежного вознаграждения варьировались от 1 до 5 тысяч рублей", - сообщили в СУСК региона.

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

https://ria.ru/20230221/sakhalin-1853309966.html

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происшествия, россия